Llegar temprano al paradero no siempre garantiza llegar a tiempo al trabajo. Para cientos de pasajeros que utilizan diariamente el Corredor Morado, abordar una unidad de la ruta 404 puede convertirse en una experiencia marcada por la incertidumbre.

Esperar varios minutos, observar cómo los buses pasan completamente llenos y decidir entre continuar en la cola o viajar apretados para evitar una tardanza parece haberse convertido en una rutina. Aunque la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) asegura que la frecuencia de este servicio es de aproximadamente seis a ocho minutos, este diario pudo comprobar que la espera es mucho mayor. Algunos usuarios afirman que deben aguardar hasta 40 minutos para conseguir subir.

La mañana de este jueves 19 de noviembre, El Comercio recorrió distintos paraderos de la ruta 404 desde las 7 a. m., principalmente en la estación Hospital del Niño, ubicada en la avenida Brasil, hasta el paradero del jirón Cusco, en el Centro de Lima. Durante la jornada, se constató la formación de colas, unidades que circulaban con una elevada cantidad de pasajeros y buses que continuaban su recorrido sin detenerse debido a que se encontraban llenos.

En determinados momentos, dos o tres unidades pasaban prácticamente juntas. Sin embargo, ello no significaba que todos los usuarios pudieran abordar. Algunos permanecían esperando entre 15 y 30 minutos hasta encontrar un vehículo con espacio disponible, mientras otros optaban por subir a buses saturados ante el temor de llegar tarde a sus centros de labores.

La situación también se reflejaba dentro de los vehículos. Durante el recorrido, este Diario comprobó que la cantidad de pasajeros dificultaba desplazarse por los pasillos y encontrar un espacio adecuado para sujetarse, lo que obligaba a viajar en condiciones incómodas y con mayor riesgo de perder el equilibrio ante una frenada brusca.

La odisea de abordar un bus: pasajeros quedan esperando mientras las unidades pasan llenas

Una de las escenas más representativas de la jornada ocurrió cuando Alexandra, una trabajadora que se dirigía hacia San Juan de Lurigancho, intentó abordar una unidad del Corredor Morado junto con otra pasajera. Ambas se acercaron al conductor mientras el vehículo permanecía detenido ante un semáforo en rojo y le entregaron el dinero correspondiente a sus pasajes.

Tras recibir indicaciones para ingresar por la puerta posterior, las dos mujeres se dirigieron hacia ese acceso. Sin embargo, la puerta no se abrió y ninguna consiguió abordar. Visiblemente molestas, regresaron hasta la ventanilla del conductor para reclamar la devolución de su dinero. Finalmente, recuperaron sus monedas y tuvieron que cruzar la pista con precaución para regresar al paradero y continuar esperando.

Alexandra expresó su indignación luego de que no consiguiera abordar una unidad de la ruta 404 pese a haber intentado pagar su pasaje. (Foto: Diego Aquino).

“No me dejó subir a la unidad y ya llego tarde a mi trabajo. Yo trabajo por San Juan de Lurigancho y dejo a mi bebita aquí en Breña, al cuidado de otra persona. Horrible, horrible”, manifestó Alexandra a El Comercio.

La pasajera explicó que, últimamente, los tiempos de espera para abordar la ruta 404 se han prolongado hasta los 20 o 25 minutos. Aquella mañana, según contó, ya había visto pasar dos buses completamente llenos y había intentado abordar otro sin éxito.

Alexandra, que se dirigía hacia San Juan de Lurigancho, temía llegar tarde a su centro de labores debido a las demoras del servicio. (Foto: Diego Aquino).

“Lo peor es que cobran tan caro y mira, no hay abastecimiento. No sé qué está pasando, pero totalmente horrible”, cuestionó.

Alexandra también expresó su malestar por el trato recibido durante el incidente. Para ella, el problema no se limita a la falta de espacio, sino que comprende las dificultades que deben enfrentar quienes dependen del servicio para cumplir sus obligaciones laborales.

“No subimos al bus y nos dejó en la nada. Ahorita voy a llegar tarde a mi trabajo. No sé qué voy a hacer”, lamentó mientras aguardaba la siguiente unidad.

Esperas de hasta 40 minutos y viajes incómodos durante las horas punta

César, quien suele abordar el corredor en la estación Hospital del Niño alrededor de las 7 a. m., explicó que en algunas ocasiones debe esperar hasta las 7:20 para conseguir subir a una unidad.

“A veces tengo que esperar hasta las 7 y 20. En algunos casos pueden pasar hasta dos corredores llenos y el tercero recién abre sus puertas”, relató.

Las dificultades tampoco se limitan a las mañanas. César recordó que el miércoles 18 de noviembre esperó aproximadamente 30 minutos en el paradero San Carlos para abordar un bus de retorno. Durante ese periodo, observó pasar numerosas unidades de la ruta 412, pero ninguna de la 404.

César, usuario frecuente de la ruta 404 del Corredor Morado, señaló que en ocasiones debe esperar hasta 20 minutos en el paradero Hospital del Niño, debido a que algunas unidades llegan completamente llenas y no permiten abordar a más pasajeros. (Foto: Diego Aquino).

También mencionó un episodio similar ocurrido semanas atrás, cuando permaneció entre 30 y 35 minutos esperando una unidad durante la noche.

“No es todos los días, pero no debería pasar, tratándose de que justamente esta unidad busca mejorar el servicio para todos los ciudadanos”, sostuvo.

Para César, viajar en un bus repleto termina siendo una decisión obligada cuando existe el riesgo de llegar tarde. “Ante la necesidad de poder llegar a tu trabajo, tienes que subir. Dentro de tu tranquilidad está no viajar así de apretado, pero lamentablemente, por la hora y la escasez de carros, tienes que subir”, explicó.

Una experiencia similar relató Eudalia Huaytán, quien señaló que habitualmente espera entre 20 y 30 minutos, aunque recordó ocasiones en las que la demora alcanzó los 40 minutos.

Eudalia Huaytán cuestionó las condiciones del Corredor Morado y aseguró que, en determinadas ocasiones, ha tenido que esperar hasta 40 minutos para abordar una unidad. Consideró necesario incrementar la cantidad de buses para atender la demanda. (Foto: Diego Aquino).

“Para nosotros, como ciudadanos, no es normal. Tendrían que coordinar más para poder viajar más cómodo. Lamentablemente, nos quedamos ahí esperando casi 40 minutos”, manifestó.

La pasajera explicó que algunas unidades llegan completamente ocupadas desde paraderos anteriores, lo que impide recoger a quienes esperan más adelante.

Por su parte, Raúl, otro usuario entrevistado durante el recorrido, indicó que entre las 7 y las 8 de la mañana los vehículos suelen circular prácticamente repletos.

Raúl, pasajero habitual del Corredor Morado, señaló que entre las 7 y las 8 de la mañana los buses suelen circular repletos, lo que obliga a los usuarios a viajar con poco espacio y buscar dónde sujetarse para evitar accidentes. (Foto: Diego Aquino).

“Tienes que acomodarte, buscar un lugar cómodo y poder agarrarte para estar más seguro”, señaló al describir las condiciones de viaje.

Raúl estimó que, cuando utiliza el servicio desde el Centro de Lima, puede esperar entre 15 y 20 minutos para abordar. Añadió que estas dificultades pueden llevar a los pasajeros a recurrir a taxis u otros vehículos particulares para desplazarse.

ATU señala que la ruta 404 cuenta con 53 buses y una frecuencia de 6 a 8 minutos

Frente a las dificultades registradas durante la cobertura, El Comercio solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) información sobre la cantidad de unidades asignadas a la ruta 404, los intervalos de circulación y las acciones destinadas a mejorar el servicio.

En su respuesta, la entidad informó que la programación operativa contempla 53 buses durante las horas punta de los días hábiles, con una frecuencia aproximada de seis a ocho minutos.

El Comercio registró gran cantidad de orientadores de ATU en la Av. Abancay. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Sin embargo, los testimonios recogidos muestran que el intervalo entre unidades no necesariamente coincide con el tiempo que necesita un pasajero para conseguir abordar, especialmente cuando los buses llegan completamente llenos.

La ATU explicó que la operación del Corredor Morado se ha visto afectada durante los últimos días por las restricciones vehiculares implementadas como parte del plan de seguridad de las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV.

A ello se suman las manifestaciones registradas en la avenida Abancay, que, según la institución, pueden obligar a establecer desvíos de contingencia y provocar variaciones en los tiempos de recorrido.

El Comercio registró gran cantidad de orientadores de ATU en la Av. Abancay. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

“Ante esta situación, la ATU mantiene el monitoreo de la operación y realiza las coordinaciones con los concesionarios para atender las incidencias, reducir las afectaciones y mejorar progresivamente la regularidad del servicio, especialmente durante las horas punta”, indicó.

La institución reiteró que continuará supervisando el servicio y adoptando medidas para mejorar las condiciones de viaje de los usuarios.

Especialista advierte deficiencias: ¿qué medidas permitirían mejorar el servicio?

Las dificultades que enfrentan los pasajeros del Corredor Morado reflejan un problema más amplio del transporte limeño. Así lo explicó a El Comercio el ingeniero civil Mario Candia, especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial, quien advirtió que la capital carece de infraestructura suficiente para atender la demanda.

“Lima es una megaciudad que tiene un sistema de transporte ultraprecario. Es deficiente en todo aspecto. No tenemos suficientes líneas de metro ni suficientes corredores de BRT”, señaló. Agregó que la falta de carriles segregados, semaforización moderna y mecanismos de prioridad para los buses perjudica los tiempos de recorrido y la calidad del servicio.

La cola en el paradero del corredor rojo cercano a la Universidad de Lima invade el puente peatonal. (Alonso Chero / El Comercio)

El especialista advirtió que estas deficiencias pueden incentivar el transporte informal y generar mayores gastos para los ciudadanos. “Cuando el transporte público formal está desbordado, la gente tiene que movilizarse”, explicó. Asimismo, señaló que las demoras afectan la productividad: “Llegamos al trabajo y somos menos productivos, y eso tiene un impacto económico en el país”.

Para mejorar el servicio, Candia consideró indispensable realizar estudios de demanda y origen-destino que permitan determinar cuántas personas se movilizan y hacia dónde. Cuestionó que Lima carezca de un modelo histórico de transporte suficientemente desarrollado y actualizado, lo que dificulta planificar adecuadamente la oferta de buses.

“La ATU es el ente central. Tiene que planificar y programar proyectos para mejorar constantemente estos sistemas de transporte público y también articularlos con otros sistemas”, manifestó.

Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial (Foto: difusión Microfinanzas).

Sin embargo, precisó que no todas las soluciones requieren grandes obras. Entre las medidas inmediatas propuso rediseñar las intersecciones viales y mejorar la infraestructura de los corredores, incluidos los paraderos, para reducir las demoras.

Finalmente, advirtió que mantener las actuales deficiencias podría perjudicar la competitividad económica y la calidad de vida de los limeños. “Si se mantiene el sistema actual, vamos a seguir en la edad de piedra”, enfatizó.