Por Redacción EC

El Metropolitano se ha convertido en uno de los servicios de transporte público más importantes de la capital, ya que conecta diversos distritos mediante buses en vías exclusivas. Con cerca de 480 000 viajes diarios, facilita el traslado de miles de personas, aunque enfrenta ciertos retos como, por ejemplo, la alta demanda, los tiempos de espera y la modernización de su infraestructura. En ese contexto, la tarjeta Lima Pass cumple un papel fundamental en el transporte público, ya que permite pagar el pasaje en estos buses y en los corredores complementarios. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los puntos autorizados de la capital donde los usuarios pueden recargarla. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.