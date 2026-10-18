El Metropolitano se ha convertido en uno de los servicios de transporte público más importantes de la capital, ya que conecta diversos distritos mediante buses en vías exclusivas. Con cerca de 480 000 viajes diarios, facilita el traslado de miles de personas, aunque enfrenta ciertos retos como, por ejemplo, la alta demanda, los tiempos de espera y la modernización de su infraestructura. En ese contexto, la tarjeta Lima Pass cumple un papel fundamental en el transporte público, ya que permite pagar el pasaje en estos buses y en los corredores complementarios. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los puntos autorizados de la capital donde los usuarios pueden recargarla. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO RECARGAR LA TARJETA LIMA PASS Y DEL METROPOLITANO?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao puso en circulación las tarjetas amarilla del Metropolitano y Lima Pass, que permiten a miles de usuarios trasladarse a distintos puntos de la capital sin ningún inconveniente. Ambas son compatibles con estos buses y los corredores complementarios (Azul, Rojo, Morado y Amarillo), aunque el costo del pasaje dependerá del servicio utilizado y del tipo de viaje. Sin embargo, ante pérdidas o robos, la ATU recomendó, como primer paso, bloquear la tarjeta personalizada y verificar los requisitos en un centro de atención autorizado para solicitar un duplicado o recuperar el saldo.

Ahora, en cuento a la recarga de estas tarjetas, la ATU informó que existen más de 1 200 puntos autorizados, entre ellos ferreterías, bodegas y tiendas Tambo y OXXO. Asimismo, los usuarios tienen la opción de hacerlo en los paraderos autorizados, las taquillas y las máquinas expendedoras de recarga y venta ubicadas en las estaciones del Metropolitano. Para realizarlo en las billeteras digitales, como en Yape, se debe ingresar a “Yapear servicios”, buscar “Metropolitano y Corredores”, digitar el número de tarjeta y el monto de recarga. En Plin, “Recargar Transporte”, ingresar el número de la tarjeta, seleccionar el monto y confirmar el pago, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA DE MEDIO PASAJE PARA ESCOLARES EN EL METROPOLITANO?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao indicó que, para acceder a la tarjeta de medio pasaje, los padres o tutores deben acompañar al menor a los centros de atención del Metropolitano (terminales Naranjal y Matellini o las estaciones Central, Honorio Delgado y Javier Prado) para gestionar el trámite. Para ello, es necesario presentar el DNI del adulto y del estudiante, así como un documento que certifique su matrícula o condición estudiantil. Cabe mencionar que, la tarjeta escolar preferencial o Lima Pass cuesta S/4.50 por primera vez, mientras que su actualización es gratuita si se encuentra en buen estado. A continuación, te presentamos, compartido por América TV, el costo de los pasajes para escolares en el Metropolitano y corredores complementarios:

Servicio troncal + alimentador: S/1.75

Servicio troncal: S/1.60

Alimentador de ruta larga: S/0.75

Alimentador de ruta corta: S/0.50

Corredores Rojo y Azul: S/1.17

Corredor Morado: S/1.25