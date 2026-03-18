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ATU intervendrá 82 paraderos clave para beneficiar a más de 1.7 millones de usuarios al año. (Foto: ATU)
ATU intervendrá 82 paraderos clave para beneficiar a más de 1.7 millones de usuarios al año. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará en la primera semana de abril la mejora de 82 paraderos de los corredores complementarios, con el objetivo de modernizar su infraestructura y garantizar condiciones de accesibilidad para todos los usuarios.

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