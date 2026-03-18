La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará en la primera semana de abril la mejora de 82 paraderos de los corredores complementarios, con el objetivo de modernizar su infraestructura y garantizar condiciones de accesibilidad para todos los usuarios.

El plan contempla la instalación de tótems informativos, pisos podotáctiles para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, placas en braille, espacios adecuados para usuarios en silla de ruedas, así como termotechos para proteger a los pasajeros del sol y la lluvia. Además, se implementarán mejoras en la señalización y en los colores de orientación.

Las intervenciones se realizarán en distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel, priorizando puntos de alta demanda y nodos viales estratégicos que conectan Lima Metropolitana con el Callao.

Entre los paraderos más importantes a intervenir figuran Óvalo La Perla y La Marina, del corredor Rojo, así como Plaza San Miguel, donde se implementará además un paradero de bicicletas en las inmediaciones del cruce de las avenidas La Marina y Universitaria.

Anuncian modernización de paraderos con pisos podotáctiles, braille y termotechos. (Foto: ATU)

El proyecto beneficiará a más de 1.78 millones de usuarios al año que utilizan estos puntos de embarque. También se mejorarán paraderos clave como Amancaes, que conecta el Rímac con Lima Norte y el centro de la ciudad; Prolongación Tacna, en el Cercado de Lima; y Caja de Agua, que articula la movilidad entre San Juan de Lurigancho y el Rímac mediante el corredor Azul.

Asimismo, se intervendrán macroparaderos del corredor Morado, como el paradero Central, uno de los más concurridos del sistema, y el paradero Mercado de Flores, ubicado en una zona comercial del Rímac cercana a puntos emblemáticos como la Alameda Chabuca Granda, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima y la Plaza de Acho.

La ATU precisó que el diseño y la planificación de estas obras se realizan conforme a los lineamientos de la “Guía de paraderos de los servicios de transporte regular del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao” , aprobada en mayo de 2024.

Con estas intervenciones, la entidad busca mejorar la experiencia de viaje, reforzar la seguridad y promover un sistema de transporte más inclusivo y ordenado en la capital.

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