Un ataque armado a manos de extorsionadores contra una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como “Los Rojitos”, dejó tres muertos, el chofer y dos pasajeros, en la avenida Miguel Iglesias, a la altura del sector conocido como el Arco de Alemana, en San Juan de Miraflores.

Frente a este atentado contra el sector transporte, los choferes de las unidades de transporte han decidido paralizar sus labores hasta que las autoridades tomen medidas más drásticas contra la delincuencia.

¿Cómo ocurrió el atentado contra ‘Los Rojitos’?

El atentado ocurrió alrededor de las 6 p. m. de ayer, martes 17 de marzo, cuando el vehículo se detuvo para recoger transeúntes. En ese momento, según las cámaras de seguridad, un sujeto con capucha negra y gorra interceptó la unidad, disparó ráfagas contra la cabina del conductor y huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

Tras el ataque, murieron de forma instantánea una mujer que viajaba en el asiento posterior al conductor y un pasajero ubicado en el lugar del copiloto.

De ese modo, el chofer, identificado como Jorge Vargas (22), fue trasladado de urgencia a una clínica local, donde los médicos confirmaron su deceso minutos después.

“Mi sobrino tenía 22 años y manejaba el vehículo. Se había endeudado con el banco solo hace 3 meses para comprarse la combi. Lo estaban extorsionando, al igual que a varias otras empresas. Le estaban pagando cupo a dos organizaciones criminales”, declaró un familiar a Latina.

Ante esta tragedia, conductores de la empresa decidieron suspender totalmente sus labores y estacionar sus unidades a lo largo de la vía como medida de protesta y solidaridad, exigiendo garantías de seguridad para retomar sus rutas.

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