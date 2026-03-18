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El gatillero disparó contra la unidad, quitándole la vida al chofer y dos pasajeros | Foto: Latina (Captura) / Composición EC
El gatillero disparó contra la unidad, quitándole la vida al chofer y dos pasajeros | Foto: Latina (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Un ataque armado a manos de extorsionadores contra una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como “Los Rojitos”, dejó tres muertos, el chofer y dos pasajeros, en la avenida Miguel Iglesias, a la altura del sector conocido como el Arco de Alemana, en San Juan de Miraflores.

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