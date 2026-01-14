Vídeos de las cámaras de seguridad en la Panamericana Sur captaron el preciso momento del accidente vehicular entre un camión de carga, una unidad de transporte de personal y un vehículo de la Municipalidad de Lima, que dejó dos muertos y ocho heridos.

Todo ocurrió al promediar las 3:45 de la mañana. El tráiler se despistó a toda velocidad e impactó contra el vehículo municipal y este contra un auto que estaba estacionado muy cerca.

A través de un comunicado, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) precisó que el accidente ocurrió cuando sus operarios desarrollaban labores de labores de limpieza y mantenimiento de la vía, que estaba correctamente señalizada para el desvío del tránsito vehicular.

Agregó que los heridos fueron llevados de inmediato a hospitales y centros de salud cercanos y garantizó el apoyo y soporte a las familias de las victimas mortales y a los heridos.

Fallecidos en accidente

Una de las víctimas responde al nombre de Wilfredo Rosales Malma, encargado del equipo de limpieza vial de la Municipalidad de Lima, quien falleció tras el violento impacto.

El accidente dejó dos personas fallecidas | Foto: César Grados / El Comercio

La segunda persona fallecida es Jéssica Corachahua Toledo, quien fallecio en el hospital María Auxiliadora.

En tanto, el alcalde Renzo Reggiardo, indicó en RPP que, según informaciones previas, el chofer se habría quedado dormido. Además, cuenta con una papeleta de pasarse una luz roja en 2024.

A su vez, la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Segundo Despacho) realiza diligencias urgentes en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur. El tránsito ya se reabrió en el sentido de sur a norte, pero con una ligera carga vehicular.