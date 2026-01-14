La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto, y las líneas 1 y 2 del Metro operan con normalidad a pesar del paro de transportistas convocado para hoy, en protesta contra las extorsiones y muertes de choferes y cobradores a manos de organizaciones criminales.
En los principales paraderos y corredores viales, el ATU ha dispuesto orientadores y personal de fiscalización para guiar a los usuarios y permitir la fluidez vehicular.
También se ha coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la seguridad de los usuarios en estaciones, terminales y puntos de mayor afluencia.
Horarios de transporte público
En el caso del Metropolitano, el servicio es desde las 5 a. m. con toda su flota disponible de buses troncales y alimentadores en sus rutas y horarios habituales.
Los corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) operarán con su flota necesaria para atender sus diferentes servicios, desde las 5 a. m.
El servicio Aerodirecto, que te lleva al aeropuerto Jorge Chávez funcionará con sus seis rutas en sus horarios acostumbrados. De igual modo, operará con normalidad la Línea 1 del Metro que funciona de 5 a. m. a 10 p. m. y la Línea 2 , de 6 a. m. a 11 p. m.
Finalmente, la ATU exhorta a los peruanos y peruanas a planificar sus viajes con antelación y mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución.
