Orientadores de la ATU y personal de fiscalización estarán presentes en los principales paraderos. Foto: Andina
Redacción EC

La informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto, y las líneas 1 y 2 del Metro operan con normalidad a pesar del convocado para hoy, en protesta contra las extorsiones y muertes de choferes y cobradores a manos de organizaciones criminales.

En los principales paraderos y corredores viales, el ATU ha dispuesto orientadores y personal de fiscalización para guiar a los usuarios y permitir la fluidez vehicular.

Así operarán el Corredor Rojo y AeroDirecto para la final de la Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo. (Fuente: Andina)

También se ha coordinado con la para garantizar la seguridad de los usuarios en estaciones, terminales y puntos de mayor afluencia.

Horarios de transporte público

En el caso del Metropolitano, el servicio es desde las 5 a. m. con toda su flota disponible de buses troncales y alimentadores en sus rutas y horarios habituales.

Los corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) operarán con su flota necesaria para atender sus diferentes servicios, desde las 5 a. m.

El servicio Aerodirecto, que te lleva al funcionará con sus seis rutas en sus horarios acostumbrados. De igual modo, operará con normalidad la Línea 1 del Metro que funciona de 5 a. m. a 10 p. m. y la Línea 2 , de 6 a. m. a 11 p. m.

Finalmente, la ATU exhorta a los peruanos y peruanas a planificar sus viajes con antelación y mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución.

