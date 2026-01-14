Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas producto de un choque múltiple ocurrido esta madrugada a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en la jurisdicción de San Juan de Miraflores, en la zona sur de Lima.

Uno de los fallecidos fue identificado como Wilfredo Solano, quien era el capataz del equipo de limpieza vial de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El accidente dejó dos personas fallecidas | Foto: César Grados / El Comercio

Según informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), el accidente se produjo cuando los operarios municipales desarrollaban trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía, la cual contaba con la señalización para el desvío de los vehículos.

El comunicado de Emape tras el accidente en la que perdieron la vida dos trabajadores municipales

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para ser atendidos por personal médico. Al menos ocho unidades de bomberos llegaron al lugar del accidente para ayudar a los heridos y rescatar a las personas que quedaron atrapadas en las unidades siniestradas.

Según informó América Noticias, cinco vehículos estuvieron involucrados en el trágico accidente, entre ellos un camión que trasladaba pollos, dos combis, una camioneta y un camión de servicio municipal.

Al menos ocho unidades de bomberos llegaron al lugar del accidente para atender y rescatar a los heridos | Foto: César Grados / El Comercio

Los bomberos lograron rescatar con vida a uno de los conductores que quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Todavía no se ha dado a conocer la identidad de las personas afectadas en el siniestro vial.

El tránsito vehicular en la Panamericana Sur fue interrumpido en el sentido de norte a sur, mientras que, en la orientación contraria, algunos vehículos terminaron en la berma central de la vía.