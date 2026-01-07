Cuatro unidades de bomberos fueron necesarias para atender un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo particular en la Vía Expresa de Paseo de la República.

Según informaron los bomberos en su página web, el hecho ocurrió a las 2:20 p.m. a la altura del puente de la avenida Javier Prado Este, en el distrito limeño de Lince.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La situación provocó que el tránsito de vehículos por dicha vía se detenga, mientras policías y hombres de rojo llegaban al punto exacto del incidente para proceder conforme a sus atribuciones.

Minutos después, el vehículo accidentado fue colocado a un lado de la vía, permitiéndose así el paso de las unidades que esperaban circular con normalidad hacia sus destinos.

Hasta la redacción de esta nota no se reportaron daños personales, pero sí materiales.

Video recomendado