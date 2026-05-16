En el Perú, la campaña veterinaria gratuita busca facilitar el acceso de familias de bajos recursos a servicios básicos de atención animal, promoviendo así el bienestar y la salud de sus mascotas. Eso no es todo, la iniciativa ayuda a prevenir enfermedades infecciosas mediante la aplicación de vacunas y tratamientos antiparasitarios. Del mismo modo, contribuye a disminuir el riesgo de transmisión de zoonosis, protegiendo tanto a los animales como a la población, lo cual se convierte en una gran oportunidad para cuidar la salud de los más queridos de la casa. Por ello, en esta oportunidad, la Municipalidad de Lince anunció una buena noticia para sus vecinos: una nueva jornada dirigida a perros y gatos este 17 de mayo. El evento tiene como objetivo beneficiar a las mascotas de esta población mediante la entrega de atención veterinaria preventiva totalmente gratis. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDARÁ LA CAMPAÑA VETERIANRIA GRATUITA ESTE 17 DE MAYO?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lince informó que este domingo 17 de mayo llevará a cabo una nueva campaña veterinaria gratuita dirigida exclusivamente para perros y gatos. Durante esta importante jornada, el municipio local indicó que se brindarán diversos servicios con cupos limitados, entre ellos consultas veterinarias, desparasitación, antipulgas, limpieza de oídos, corte de uñas, examen cardiológico, vacuna antirrábica y vacuna quíntuple. Por su parte, también se ofrecerán otros servicios a precios accesibles, como las vacunas KC, leptospira, triple felina y quíntuple.

Eso no es todo, durante la campaña se podrá recolectar alimentos que será destinado a abastecer albergues y brindar apoyo a perros rescatados en situación de vulnerabilidad. Las personas interesadas en asistir a la actividad deberán acercarse a la avenida César Vallejo, cuadra 11 (intersección con el jirón Mateo Pumacahua), en el horario de atención de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. Por último, la municipalidad instó a los vecinos a acudir temprano para garantizar una atención adecuada a las mascotas, así como seguir las indicaciones de llevar a los canes con correa y a los felinos en transportín con manta.

¿QUÉ PLAYAS SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY EN LIMA?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+: