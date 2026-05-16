Por Redacción EC

En el Perú, la campaña veterinaria gratuita busca facilitar el acceso de familias de bajos recursos a servicios básicos de atención animal, promoviendo así el bienestar y la salud de sus mascotas. Eso no es todo, la iniciativa ayuda a prevenir enfermedades infecciosas mediante la aplicación de vacunas y tratamientos antiparasitarios. Del mismo modo, contribuye a disminuir el riesgo de transmisión de zoonosis, protegiendo tanto a los animales como a la población, lo cual se convierte en una gran oportunidad para cuidar la salud de los más queridos de la casa. Por ello, en esta oportunidad, la Municipalidad de Lince anunció una buena noticia para sus vecinos: una nueva jornada dirigida a perros y gatos este 17 de mayo. El evento tiene como objetivo beneficiar a las mascotas de esta población mediante la entrega de atención veterinaria preventiva totalmente gratis. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.