En el marco de las Fiestas Patrias por los 205 años de Independencia del Perú, diversas instituciones del país llevan a cabo diferentes actividades alusivas a esta importante celebración, ya sea culturales o deportivas. Así, en esta oportunidad, la feria ¡Que Viva el Perú! abrirá sus puertas a miles de personas que buscan pasar un momento agradable y disfrutar de lo mejor del talento emprendedor, la gastronomía local, la moda peruana y diversas expresiones artísticas del país. De esta manera, el ingreso será completamente gratuito, convirtiéndose en una gran oportunidad para rendir homenaje a la nación y vivir con orgullo las celebraciones patrios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE DESARROLLARÁ UNA FERIA GRATUITA POR FIESTAS PATRIAS 2026?

Con motivo a las celebraciones por las Fiestas Patrias, la Corporación Multiferias anunció que se llevará a cabo del sábado 25 al miércoles 29 de julio la feria ¡Que Viva el Perú! en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Lince. Este evento, que será de acceso gratuito, reunirá a muchas marcas peruanas de moda, gastronomía, artesanías, cosmética, decoración y otros rubros. Asimismo, contará con espectáculos en vivo, danzas tradicionales, juegos y diversas actividades para toda la familia en un espacio seguro e histórico. De esta manera, te presentamos la programación preparada para estos cinco días, una propuesta que promete ofrecer momentos inolvidables al público con lo mejor del país:

25 de julio

Presentación del Ballet ‘Así es mi Perú’

Show de La Peña Paredes

Desfile de modas

Concurso de canto infantil ‘La Voz Patria Kids’

Tributo a Juan Gabriel

26 de julio

Presentación de Kiomy Fernández

Gran Bingo Familiar

Presentación de la agrupación La270

Show de La Kincha

Concierto en vivo de Danny Loo

27 de julio

Concierto de Brenda Pillman

Desfile de modas

Clases de baile a cargo de Lorena Style

Guerra de Tributos dedicada al rock peruano

28 de julio

Presentación de DeAtres y jarana criolla

Concurso ‘Reto del Ají Peruano’

Concurso de canto para adultos ‘La Voz Patria’

Tributo a Romeo Santos

29 de julio

Presentación del elenco Desarrollo Mujer de Martina Santiago

Sesión de clases de baile con Lorena Style

Show de La Peña Paredes

Concurso ‘Reto del Himno del Perú’

Gran Sorteo de Clausura

¿QUÉ TRABAJADORES DESCANSAN ESTE 27 DE JULIO POR FIESTAS PATRIAS 2026?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.