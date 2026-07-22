En el marco de las Fiestas Patrias por los 205 años de Independencia del Perú, diversas instituciones del país llevan a cabo diferentes actividades alusivas a esta importante celebración, ya sea culturales o deportivas. Así, en esta oportunidad, la feria ¡Que Viva el Perú! abrirá sus puertas a miles de personas que buscan pasar un momento agradable y disfrutar de lo mejor del talento emprendedor, la gastronomía local, la moda peruana y diversas expresiones artísticas del país. De esta manera, el ingreso será completamente gratuito, convirtiéndose en una gran oportunidad para rendir homenaje a la nación y vivir con orgullo las celebraciones patrios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
Con motivo a las celebraciones por las Fiestas Patrias, la Corporación Multiferias anunció que se llevará a cabo del sábado 25 al miércoles 29 de julio la feria ¡Que Viva el Perú! en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Lince. Este evento, que será de acceso gratuito, reunirá a muchas marcas peruanas de moda, gastronomía, artesanías, cosmética, decoración y otros rubros. Asimismo, contará con espectáculos en vivo, danzas tradicionales, juegos y diversas actividades para toda la familia en un espacio seguro e histórico. De esta manera, te presentamos la programación preparada para estos cinco días, una propuesta que promete ofrecer momentos inolvidables al público con lo mejor del país:
25 de julio
- Presentación del Ballet ‘Así es mi Perú’
- Show de La Peña Paredes
- Desfile de modas
- Concurso de canto infantil ‘La Voz Patria Kids’
- Tributo a Juan Gabriel
26 de julio
- Presentación de Kiomy Fernández
- Gran Bingo Familiar
- Presentación de la agrupación La270
- Show de La Kincha
- Concierto en vivo de Danny Loo
27 de julio
- Concierto de Brenda Pillman
- Desfile de modas
- Clases de baile a cargo de Lorena Style
- Guerra de Tributos dedicada al rock peruano
28 de julio
- Presentación de DeAtres y jarana criolla
- Concurso ‘Reto del Ají Peruano’
- Concurso de canto para adultos ‘La Voz Patria’
- Tributo a Romeo Santos
29 de julio
- Presentación del elenco Desarrollo Mujer de Martina Santiago
- Sesión de clases de baile con Lorena Style
- Show de La Peña Paredes
- Concurso ‘Reto del Himno del Perú’
- Gran Sorteo de Clausura
Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.
En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.