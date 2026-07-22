Por Redacción EC

En el marco de las Fiestas Patrias por los 205 años de Independencia del Perú, diversas instituciones del país llevan a cabo diferentes actividades alusivas a esta importante celebración, ya sea culturales o deportivas. Así, en esta oportunidad, la feria ¡Que Viva el Perú! abrirá sus puertas a miles de personas que buscan pasar un momento agradable y disfrutar de lo mejor del talento emprendedor, la gastronomía local, la moda peruana y diversas expresiones artísticas del país. De esta manera, el ingreso será completamente gratuito, convirtiéndose en una gran oportunidad para rendir homenaje a la nación y vivir con orgullo las celebraciones patrios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.