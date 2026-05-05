El cuerpo de un hombre atropellado fue encontrado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la madrugada de hoy, martes 5 de mayo, en la avenida Javier Prado cruce cerca a la Vía Expresa Paseo de la República, en el distrito de Lince.

Según RPP, la víctima, identificada como, Juan Carlos Jesús Ramírez López, de 29 años, intentó cruzar por esta zona, sin embargo, fue embestido por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

Los peritos de la PNP cercaron la zona para iniciar con las investigaciones de rigor. Imágenes de las cámaras de seguridad serán vitales para dar con el responsable.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, en Lima se han contabilizado más de 238 fallecidos por accidentes de tránsito.

En el Perú, existen diversos números de emergencia entre ellos, la Central Policial Nacional del Perú que es el 105. También se encuentra disponible el 110 para la Policía de Carreteras y el 115 de Defensa Civil, orientado a la atención de desastres y emergencias.

Asimismo, los Bomberos responden al 116 ante incendios y rescates, y la Cruz Roja Peruana puede ser contactada al 01 266 0481 para asistencia humanitaria.