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Encuentran un cuerpo sin vida en plena avenida Vía Expresa. Fotos: césar.grados@photo.gec
Encuentran un cuerpo sin vida en plena avenida Vía Expresa. Fotos: césar.grados@photo.gec
Por Redacción EC

El cuerpo de un hombre atropellado fue encontrado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la madrugada de hoy, martes 5 de mayo, en la avenida Javier Prado cruce cerca a la Vía Expresa Paseo de la República, en el distrito de Lince.

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