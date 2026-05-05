Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El cuerpo de un hombre atropellado fue encontrado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la madrugada de hoy, martes 5 de mayo, en la avenida Javier Prado cruce cerca a la Vía Expresa Paseo de la República, en el distrito de Lince.
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