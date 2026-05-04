Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Temperaturas subirán en Lima Norte y Este por brillo solar, advierte Senamhi. (Foto: Andina)
Temperaturas subirán en Lima Norte y Este por brillo solar, advierte Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las temperaturas en Lima Metropolitana registrarán un ligero incremento en los próximos días, en el marco de la estación de otoño, caracterizada por ser un periodo de transición climática.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.