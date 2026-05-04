El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las temperaturas en Lima Metropolitana registrarán un ligero incremento en los próximos días, en el marco de la estación de otoño, caracterizada por ser un periodo de transición climática.

Según explicó la especialista Noelia Goicochea, durante las primeras horas de la mañana persistirán condiciones de cielo cubierto y neblina, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados Celsius en gran parte de la capital. No obstante, conforme avance el día, se presentarán periodos de brillo solar que elevarán la sensación térmica.

Lima registrará alza de temperaturas en medio del otoño, según Senamhi. (Foto: Andina)

“Se espera un ligero incremento de las temperaturas, sobre todo en distritos de Lima Norte y Lima Este” , precisó la experta. En estas zonas, principalmente alejadas del mar, las temperaturas máximas podrían alcanzar valores cercanos a los 27 grados Celsius.

El Senamhi indicó que esta tendencia no solo se presentará en Lima, sino también en diversas regiones del país. En la sierra, las temperaturas fluctuarán entre los 19 y 30 grados, mientras que en la costa norte, especialmente en Tumbes, se prevén máximas de hasta 35 grados. En la costa sur, los valores oscilarán entre los 24 y 26 grados.

Asimismo, se emitieron avisos meteorológicos para la Amazonía, donde se espera un incremento de temperaturas de moderada intensidad. Regiones como Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno podrían registrar valores entre 33 y 34 grados Celsius.

Senamhi alerta incremento térmico en Lima y otras regiones del país. (Foto: Andina)

De acuerdo con el organismo técnico, este incremento responde a la disminución de la nubosidad tras el fin de la temporada de lluvias en la sierra y la selva, lo que permite una mayor radiación solar. En la costa, en tanto, influye el calentamiento del mar frente al litoral peruano.

En ese contexto, el Senamhi advirtió que el país se encuentra bajo condiciones de El Niño costero de magnitud débil, lo que mantiene las temperaturas entre uno y dos grados por encima de lo normal. No se descarta que este fenómeno pueda intensificarse a una categoría moderada en los próximos meses.

Finalmente, recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios térmicos propios de la temporada, como usar prendas ligeras en la mañana y protegerse de la radiación solar durante la tarde.