La fórmula ensayada por estos 13 casos no solo busca dar continuidad sino que abre otro tipo de escenarios. En primera instancia, el actual alcalde se garantiza un asiento en el concejo municipal; y en segunda, como teniente alcalde puede volver a asumir el máximo control de la municipalidad si la nueva autoridad edilicia no puede asumir el cargo o es vacada.

En el actual período, tenemos ejemplos de ambos casos. En el 2022, días antes de las elecciones, el candidato de Alianza para el Progreso Dante Mendieta fue inhabilitado, por lo que no pudo asumir como alcalde de San Juan de Miraflores y fue reemplazado por su teniente alcaldesa, Delia Castro. Mientras que en Chorrillos y Comas, los alcaldes fueron suspendidos o vacados, por lo que a la fecha esas entidades son administradas por sus respectivos tenientes alcaldes.

Al menos 13 de los actuales alcaldes de Lima buscan fórmulas para mantener el poder en las siguientes elecciones subnacionales.

—Familiares o funcionarios—

En cinco de los 13 casos detectados, los alcaldes postularán como tenientes alcaldes y como sucesores están colocando a familiares. El alcalde de El Agustino, Richard Soria, justificó la postulación de su padre, Liborio Soria, alegando que tiene experiencia. “Él ya fue funcionario y regidor en la municipalidad”, dijo al ser consultado.

Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac, postulará a su hijo del mismo nombre. “A mi hijo lo estoy promocionando como candidato a alcalde, yo voy como teniente alcalde. Tenemos el mismo nombre, el mensaje es que Néstor sigue. Quizá, en su momento, declina. Vamos a ver cómo nos organizamos”, dijo.

Lo mismo sucede en San Luis, Ate y San Juan de Lurigancho. Lo mismo podría repetirse en Puente Piedra, donde el alcalde Rennan Espinoza postulará como teniente alcalde, pero aún evalúa si su sucesor será su hijo del mismo nombre –quien no logró un escaño como diputado– o un funcionario de su gestión.

Otros alcaldes prefieren postular como tenientes alcaldes, pero cediendo el poder a funcionarios de confianza. Este Diario pudo conocer los casos de San Miguel, Barranco y Pueblo Libre, donde ya tienen los nombres definidos. En Pueblo Libre, la alcaldesa Mónica Tello postulará a Cecilia Acosta, a pesar de que el concejo municipal les negó a ambas la licencia para realizar campaña.

En otros casos como los de los alcaldes Hernán Sifuentes (San Martín de Porres) y Jesús Gálvez (Jesús María) aún evalúan si van a postular como tenientes alcaldes, debido a que han recibido invitaciones para integrar la lista de regidores por Lima de Renovación Popular.

—Cálculos—

Enzo Elguera, CEO de la encuestadora Imasolu, explicó que la estrategia de la continuidad varía por sectores de Lima. En Lima centro, los electores lo perciben como una forma de aferrarse al poder, mientras que en Lima norte o este existe una apuesta a la continuidad de gestiones consideradas por los vecinos eficientes. “Al haber solucionado parte de los problemas, hay aspiración de que esa eficiencia pueda continuar, como en San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres con Hernán Sifuentes”, indicó.

Sin embargo, el analista político advirtió que llevar familiares implica riesgos y el éxito dependerá de la aprobación de la gestión. “Por ejemplo, en Surco, Carlos Bruce coloca al jefe de su gabinete de asesores, Arturo Bobbio, quien ha sido partícipe en las políticas importantes de la gestión, está familiarizado con el éxito de la misma. En el caso de los familiares de otros alcaldes, hay que ver si tienen pergaminos y la experiencia, es complejo demostrarlo”, apuntó Elguera.