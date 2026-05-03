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Resumen

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A diferencia de los congresistas, los gobernadores y alcaldes no pueden reelegirse. Ante este escenario, las autoridades subnacionales han ideado fórmulas para dar continuidad a sus gestiones en las próximas elecciones de octubre del 2026. En Lima, al menos 13 alcaldes distritales cederán la posta a otro candidato, pero colocándose a sí mismos como tenientes alcaldes (el regidor número 1) en las listas.