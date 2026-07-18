Por Manuel Gomez

En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones en el invierno debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este evento climático se agravaría en las próximas semanas, generando una serie de efectos en diversas zonas del territorio nacional como en la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, la ciudadanía no es la única afectada por esta situación, ya que las especies silvestres también figuran entre las más vulnerables y expuestas. Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reveló las acciones que viene tomando a fin de proteger a estos animales que son los más afectados por el fenómeno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.