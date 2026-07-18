En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones en el invierno debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este evento climático se agravaría en las próximas semanas, generando una serie de efectos en diversas zonas del territorio nacional como en la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, la ciudadanía no es la única afectada por esta situación, ya que las especies silvestres también figuran entre las más vulnerables y expuestas. Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reveló las acciones que viene tomando a fin de proteger a estos animales que son los más afectados por el fenómeno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS ESPECIES SILVESTRES MÁS AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ?

En una entrevista para la Agencia Andina, el experto en fauna silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Javier Jara Vila, advirtió que la fauna marino-costera es la más afectada por el Fenómeno El Niño, cuya intensidad podría ser muy alta en los próximos meses y hasta el verano de 2027. Entre las especies más afectadas, con cerca de 2 000 ejemplares registrados hasta el momento, figuran el pingüino de Humboldt, aves guaneras como el guanay y el piquero peruano, además de los lobos marinos, en especial el lobo chusco. De acuerdo con el especialista, esta situación se debe a la escasez de anchoveta, principal fuente de alimento de la fauna marino-costera, por lo que esta especie migró hacia aguas más frías y profundas.

Asimismo, Jara Vila exhortó a la población a evitar interactuar con la fauna silvestre marina, ya que esta práctica altera su comportamiento, puede generar conflictos con las actividades pesqueras y representa un riesgo para la salud pública. “Muchos de estos ejemplares han fallecido por encontrarse débiles y en su mayoría fueron especies juveniles, crías y algunos gerontes que no pudieron migrar como otras especies ni adaptarse en búsqueda de su alimento. Sabemos que el ecosistema marino es rico en nutrientes y en alimento como la anchoveta para diversas especies de fauna silvestre marina. Cuando este recurso escasea, lo que hacen las especies es adaptarse y autorregularse. Entonces, muchas de ellas migran en busca de su alimento”, explicó para Andina.

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú21.