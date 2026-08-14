Por Redacción EC

La ingeniería continúa llevando sus límites hacia escenarios que, hasta hace algunos años, parecían difíciles de imaginar. Entre las obras más ambiciosas en desarrollo destaca un gigantesco túnel que será construido bajo el mar y que alcanzará los 26,7 kilómetros de extensión, con el objetivo de transformar la conexión terrestre entre importantes ciudades europeas. La infraestructura promete reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento en esta zona del continente, convirtiéndose en una alternativa clave para quienes actualmente deben realizar recorridos más prolongados. Su magnitud y las condiciones en las que será ejecutada han despertado especial interés entre quienes siguen los grandes proyectos de infraestructura. La obra también plantea importantes desafíos técnicos, debido a que buena parte de su recorrido se encontrará bajo el lecho marino. A ello se suman las dimensiones que tendrá la construcción y la necesidad de garantizar la seguridad de quienes transiten por ella una vez que entre en funcionamiento.