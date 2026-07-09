Para el Perú, el mar cumple un papel fundamental como regulador natural de la temperatura, ayudando a equilibrar las condiciones climáticas en un país caracterizado por su enorme diversidad geográfica. Asimismo, esta función, influye directamente en el clima de la costa, la sierra y la selva, además de sostener una de las mayores riquezas marinas del planeta. Sin embargo, este equilibrio comienza a mostrar señales preocupantes. Los especialistas señalan que podrían alterar procesos naturales que durante décadas se mantuvieron relativamente estables. Lo que ocurre bajo la superficie no solo afecta a los ecosistemas marinos, sino que también empieza a repercutir en distintos aspectos de la vida cotidiana como cambios en los patrones climáticos hasta impactos sobre la pesca, la biodiversidad y otras actividades que dependen directamente del océano. Aunque muchos de estos efectos aún están en desarrollo, los expertos coinciden en que el aumento de la temperatura del mar representa una señal de alerta que merece especial atención.

¿Qué es exactamente lo que está pasando en los óceanos por lo cual genera problemas y alteración en el clima?

La temperatura de los océanos continúa en ascenso y sigue batiendo récords históricos. La más reciente evidencia se registró el pasado 21 de junio, cuando las aguas marinas alcanzaron niveles nunca antes observados para esta época del año. Lejos de tratarse de una falla en los sensores o de un problema de calibración de los satélites, las mediciones han sido respaldadas por los sistemas de monitoreo climático más avanzados del mundo.

Lo que más preocupa a la comunidad científica no es únicamente el valor alcanzado, sino la coincidencia de los resultados obtenidos por dos plataformas independientes de gran precisión. El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, considerado una referencia en Europa, reportó una temperatura promedio de 20,86 °C para esa fecha, mientras que el Servicio Marino de Copernicus registró 21 °C el mismo día.

La concordancia entre ambas mediciones refuerza la certeza de que los océanos atraviesan un proceso de calentamiento sin precedentes para esta temporada. Este fenómeno representa una nueva señal de alerta sobre la magnitud de los cambios que experimenta el sistema climático global y las posibles repercusiones que podría generar en los ecosistemas y en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del planeta.

El fenómeno del Niño había avisado hace meses atrás ante este problema que se junta con el calentamiento del mar

El inusual aumento de la temperatura de los océanos no es un fenómeno aislado. Desde finales de mayo e inicios de junio, la Organización Meteorológica Mundial había advertido que existía una probabilidad excepcionalmente alta de que se desarrollara el fenómeno de El Niño, por lo que recomendó a los gobiernos poner en marcha medidas de prevención y planes para reducir sus posibles impactos.

La advertencia quedó respaldada el 11 de junio de 2026, cuando el Centro de Predicción Climática (Climate Prediction Center) de la NOAA confirmó, a través de su informe ENSO Diagnostic Discussion, que las condiciones de El Niño ya estaban establecidas en el océano Pacífico ecuatorial. Según el organismo, el fenómeno se fortaleció rápidamente durante las semanas previas, consolidando un escenario que los especialistas ya anticipaban.

Sin embargo, los científicos aclaran que, aunque el inicio de El Niño coincide con las temperaturas récord registradas en los océanos, esto no significa que sea el único responsable del calentamiento global de las aguas. Si bien este fenómeno eleva de manera natural la temperatura del Pacífico tropical, no basta para explicar el incremento observado en otras zonas del planeta, como el Atlántico Norte o los océanos del hemisferio sur, donde también se vienen registrando valores inusualmente elevados.

Esto explican los científicos sobre las consecuencias de tener un mar muy caliente en nuestro litoral

Los especialistas señalan que el escenario actual responde a una combinación especialmente preocupante de factores. El fenómeno de El Niño coincide con una tendencia sostenida de calentamiento global provocada por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana, lo que intensifica aún más el aumento de las temperaturas en los océanos. Como consecuencia, el planeta parte de una temperatura promedio más elevada que en décadas anteriores. Cuando ese calentamiento de origen humano se suma al incremento natural asociado con El Niño, el resultado es un escenario en el que se registran temperaturas oceánicas sin precedentes, rompiendo récords en distintas regiones del mundo.

Los océanos desempeñan un papel esencial en el equilibrio climático, ya que absorben cerca del 90 % del exceso de calor acumulado en el sistema terrestre. Sin embargo, esta función reguladora no es ilimitada y trae consigo efectos cada vez más visibles. Entre ellos, el aumento de la temperatura del mar favorece una mayor evaporación del agua, lo que aporta más humedad y energía a la atmósfera, creando las condiciones para tormentas más intensas, lluvias extremas y huracanes de mayor fuerza.

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