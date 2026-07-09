Por Redacción EC

Para el Perú, el mar cumple un papel fundamental como regulador natural de la temperatura, ayudando a equilibrar las condiciones climáticas en un país caracterizado por su enorme diversidad geográfica. Asimismo, esta función, influye directamente en el clima de la costa, la sierra y la selva, además de sostener una de las mayores riquezas marinas del planeta. Sin embargo, este equilibrio comienza a mostrar señales preocupantes. Los especialistas señalan que podrían alterar procesos naturales que durante décadas se mantuvieron relativamente estables. Lo que ocurre bajo la superficie no solo afecta a los ecosistemas marinos, sino que también empieza a repercutir en distintos aspectos de la vida cotidiana como cambios en los patrones climáticos hasta impactos sobre la pesca, la biodiversidad y otras actividades que dependen directamente del océano. Aunque muchos de estos efectos aún están en desarrollo, los expertos coinciden en que el aumento de la temperatura del mar representa una señal de alerta que merece especial atención.