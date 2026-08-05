Las máximas figuras del fútbol internacional no solo deslumbran dentro del terreno de juego con sus reconocimientos, sino que también captan la atención mediática por el ostentoso estilo de vida que mantienen fuera de las canchas. Para cumplir con sus apretadas agendas profesionales, compromisos comerciales y viajes de vacaciones familiares, estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr. recurren al uso de exclusivas aeronaves ejecutivas de alta gama. Estos impresionantes vehículos aéreos destacan no únicamente por alcanzar cotizaciones multimillonarias y ofrecer tecnología aeronáutica de vanguardia, sino también por incorporar acabados de diseño totalmente personalizados a la medida de cada deportista. Conoce los lujosos jets en los que se desplazan los astros balompédicos más influyentes de todo el planeta.

¿CUÁLES SON LOS AVIONES PRIVADOS QUE USAN CRISTIANO, MESSI Y NEYMAR?

Cristiano Ronaldo: Bombardier Global 6500

Con una inmensa fortuna forjada tras su paso por gigantes clubes europeos y árabes, el atacante portugués reconoció en una entrevista ante el periodista Piers Morgan que adquirir su actual aeronave representó “la compra más cara” de toda su vida.

Según precisó el diario español Marca, el delantero lusitano invirtió cerca de 50 millones de euros para adquirir un Bombardier Global Express 6500, modelo calificado popularmente como un “hotel de lujo con alas”. El vehículo aéreo cuenta con sofisticados sistemas de iluminación circadiana, asientos Nuage y ambientes modificables que abarcan cocina equipada con horno, confortables salas para el descanso y un espacioso cuarto de baño.

Lionel Messi: Gulfstream V

El astro rosarino adquirió en diciembre de 2018 una imponente aeronave Gulfstream V, desembolsando una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Propulsado por motores Rolls-Royce que alcanzan una velocidad máxima cercana a los 940 kilómetros por hora y una autonomía sin escalas superior a 10.000 kilómetros, este jet destaca por su nivel de personalización familiar: ostenta el emblemático “10” en la cola y lleva grabados en los peldaños de la escalera de acceso los nombres de Lionel, Antonela Roccuzzo y sus hijos.

La zona interior está decorada en elegantes tonos beige y dorados con terminaciones de madera, e integra 16 asientos transformables en ocho camas, dos cocinas, un par de baños y una habitación privada trasera con sofá cama. En materia tecnológica, dispone de conexión Wi-Fi, teléfonos satelitales y consolas de videojuegos con joysticks personalizados en color dorado para el entretenimiento durante los vuelos de larga distancia, según precisó el diario La Voz.

Neymar Jr: Dassault Falcon 900LX

El atacante de la selección brasileña emplea para sus trayectos un trijet ejecutivo Dassault Falcon 900LX. Esta máquina, impulsada por tres motores Honeywell TFE731-60 capaces de llevar la nave a 890 kilómetros por hora y elevarla a un techo operativo de 51.000 pies, operó originalmente en Asia antes de ser transferida al futbolista.

El diseño exterior de la aeronave es predominantemente blanco y destaca por exhibir el logo del futbolista en su fuselaje y alerones. Asimismo, la espaciosa cabina interior de la nave permite albergar hasta a catorce pasajeros cómodamente, según informa la plataforma Aeroflap.

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