Estos son los increíbles aviones privados que utilizan Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar para trasladarse | Composición EC: @cristiano / @leomessi / @neymarjr
Estos son los increíbles aviones privados que utilizan Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar para trasladarse | Composición EC: @cristiano / @leomessi / @neymarjr
Por José Templo

Las máximas figuras del fútbol internacional no solo deslumbran dentro del terreno de juego con sus reconocimientos, sino que también captan la atención mediática por el ostentoso estilo de vida que mantienen fuera de las canchas. Para cumplir con sus apretadas agendas profesionales, compromisos comerciales y viajes de vacaciones familiares, estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr. recurren al uso de exclusivas aeronaves ejecutivas de alta gama. Estos impresionantes vehículos aéreos destacan no únicamente por alcanzar cotizaciones multimillonarias y ofrecer tecnología aeronáutica de vanguardia, sino también por incorporar acabados de diseño totalmente personalizados a la medida de cada deportista. Conoce los lujosos jets en los que se desplazan los astros balompédicos más influyentes de todo el planeta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.