Las promociones de juegos gratuitos se han convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan nuevas experiencias sin gastar dinero. En esta ocasión, Epic Games vuelve a llamar la atención con una propuesta que combina misterio, suspenso y desafíos de plataformas en una aventura breve. La compañía ha puesto a disposición de los usuarios un juego que puede disfrutarse desde celulares y que presenta una historia centrada en la desaparición de un personaje y los secretos de una isla aparentemente deshabitada. Además, la promoción llega acompañada de otra propuesta gratuita para PC, mientras la plataforma mantiene una selección de títulos y demostraciones sin costo. Descubre qué juego está regalando Epic Games, de qué trata su historia y qué otras opciones gratuitas puedes encontrar.

¿CUÁL ES EL JUEGO QUE EPIC GAMES ESTÁ REGALANDO?

El título que forma parte de esta promoción es ‘Evan’s Remains’, una aventura que combina elementos de misterio y suspenso con rompecabezas de plataformas y una presentación inspirada en las novelas visuales.

La historia sigue a Dysis, una joven enviada a una isla deshabitada ubicada en el océano Pacífico para localizar a Evan, un niño considerado un genio que desapareció años atrás. Una carta atribuida al propio Evan ofrece una pista sobre su paradero y lleva a Dysis hasta este remoto lugar.

Mientras recorre la isla, la protagonista comienza a descubrir información relacionada con la desaparición y los misterios que rodean el sitio. Los desafíos aparecen en escenarios estáticos y requieren resolver situaciones mediante saltos y razonamiento lógico, mientras la trama se desarrolla a través de conversaciones y textos. La aventura dura menos de tres horas y ofrece una experiencia breve enfocada en su misterio.

Este juego puede reclamarse gratuitamente desde celulares durante un periodo limitado. Para acceder a la promoción, los usuarios deben ingresar a la página de juegos gratuitos de Epic Games y utilizar el código QR que aparece allí.

¿QUÉ OTRO JUEGO ESTÁ REGALANDO EPIC GAMES?

‘Alone With You’ es otra propuesta gratuita de Epic Games. Se trata de una aventura de ciencia ficción para Windows que pone al jugador en el papel del último superviviente de una colonia espacial condenada a desaparecer, quien debe encontrar una salida antes del colapso del planeta.

La exploración se combina con acertijos y decisiones narrativas. El juego, desarrollado y distribuido por BancyCo, incluye más de una docena de misiones, diálogos con caminos alternativos y varios finales, según informa Infobae.

¿QUÉ OTROS JUEGOS GRATIS OFRECE EPIC GAMES?

Epic Games también cuenta con una selección de títulos que pueden encontrarse gratuitamente, además de distintas demostraciones. Entre las opciones aparecen:

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Crimson Oath Demo

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

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