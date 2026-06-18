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Por Agencia Europa Press

Epic Games ha anunciado Unreal Engine 6, con el objetivo de que los desarrolladores puedan crear juegos que puedan lanzarlos en plataformas tradicionales como Steam, en sus propios ecosistemas en vivo o llevarlos a Fortnite, y la disponiblidad de Unreal Engine 5.8.

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