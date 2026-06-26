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Resumen

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Microsoft actualizará Windows para deshabilitar el fallido parche de Intel contra la vulnerabilidad Spectre.
Microsoft actualizará Windows para deshabilitar el fallido parche de Intel contra la vulnerabilidad Spectre.
Por Agencia Europa Press

Microsoft ha extendido un año más el soporte de seguridad de Windows 10, para que los usuarios que no puedan actualizar a una versión más moderna del sistema operativo ni cambiar de ordenador, tengan su equipo protegido.

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