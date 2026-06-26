Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Microsoft ha extendido un año más el soporte de seguridad de Windows 10, para que los usuarios que no puedan actualizar a una versión más moderna del sistema operativo ni cambiar de ordenador, tengan su equipo protegido.
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