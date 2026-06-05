La tecnología desempeña un papel clave en el mundo al impulsar el crecimiento económico, fortalecer la comunicación, ampliar el acceso a la información y optimizar procesos en ámbitos como la salud, la educación y el transporte, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En ese contexto, en cuanto a aplicaciones de escritorios, Microsoft Office anunció que en las próximas semanas dejará de funcionar en ciertos dispositivos. Esto, sin duda, podría generar ciertos inconvenientes entre miles de usuarios que suelen utilizar estas herramientas para sus trabajos académicos o laborales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MICROSOFT OFFICE 2019 DEJARÁ DE FUNCIONAR?

Microsoft Office es un suite ofimática que ofrece a millones de personas un conjunto de aplicaciones informáticas con el objetivo de organizar, crear y realizar más funciones de trabajos en computadoras o dispositivos móviles. Sin embargo, este sistema ha informado que a partir del lunes 13 de julio de 2026 dejará de funcionar el office 2019 en Apple.

@newesc ¿Lo compraste? Pues ya no lo puedes usar. El Office 2019 para macOS ya no funcionará completamente porque Microsoft ha decidido volver atrás con su palabra. ♬ sonido original - Domingo Gomes

Esta medida responde al fin del soporte en 2023 y a una actualización de licencias y certificados digitales. De esta manera, la restricción impactará a Mac, iPad y iPhone, donde los documentos solo podrán abrirse en modo lectura (Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote), situación que ha generado críticas entre usuarios que adquirieron una suscripción, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO ES EL TELEVISOR QUE PUEDE DOBLARSE EN CINCO PARTES?

A través de la empresa Shenzhen MTC se presentó por todo lo alto un televisor de 135 pulgadas capaz de plegarse en cinco secciones, lo que facilita su traslado e instalación en hogares o edificios. De hecho, gracias a esta innovación, ya no sería necesario recurrir a grúas u otros métodos complejos para ingresar el aparato a determinados espacios. Asimismo, la pantalla incorpora tecnología Fine Pitch MicroLED, un sistema en el que cada píxel funciona como una fuente de luz independiente. Esta innovación permite alcanzar mayores niveles de brillo, una mejor eficiencia energética y negros más profundos en comparación con tecnologías convencionales como, por ejemplo, OLED y LCD, ofreciendo una experiencia visual más uniforme y de alta calidad.

Entre las otras novedades que tiene el televisor es que puede combinar una sofisticada ingeniería mecánica con un sistema automatizado de cinco segmentos. Por lo tanto, la estructura puede retraerse completamente cuando no está en uso y desplegarse de forma autónoma al encenderse, una característica orientada a mejorar la comodidad y la experiencia del usuario. En cuanto a la venta de este producto, según medios locales, no está disponible en tiendas minoristas, por lo que los interesados en acceder a uno de ellos se debe gestionar exclusivamente mediante pedidos directos. Finalmente, el aparato de origen chino, dirigido al segmento de alta gama, está diseñado para proyectos premium y se comercializa con precios que fluctúan entre los US$ 25 000 y los US$ 50 000, conforme comparte La República.