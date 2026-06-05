Por Redacción EC

La tecnología desempeña un papel clave en el mundo al impulsar el crecimiento económico, fortalecer la comunicación, ampliar el acceso a la información y optimizar procesos en ámbitos como la salud, la educación y el transporte, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En ese contexto, en cuanto a aplicaciones de escritorios, Microsoft Office anunció que en las próximas semanas dejará de funcionar en ciertos dispositivos. Esto, sin duda, podría generar ciertos inconvenientes entre miles de usuarios que suelen utilizar estas herramientas para sus trabajos académicos o laborales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.