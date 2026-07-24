No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. Sin embargo, existen ciertas particularidades en la app que hacen que se vuelva más interesante al momento de utilizarlas. Por ello, en esta ocasión, uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios es tener el almacenamiento del celular lleno, una situación que dificulta el funcionamiento normal del popular aplicativo de mensajería de color verde. Frente a ello, la aplicación de Meta dio a conocer una serie de pasos para optimizar el espacio de almacenamiento del celular, permitiendo eliminar audios, documentos, videos y fotografías de manera sencilla y rápida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO BORRAR ARCHIVOS DE WHATSAPP Y GANAR ESPACIO?

De acuerdo con el medio Infobae, la opción de papelera de reciclaje en WhatsApp aparece integrada en la sección de configuración como Administración de almacenamiento, lo cual permite eliminar fotos, videos, audios y documentos que ocupan espacio en el aplicativo, especialmente aquellos provenientes de chats grupales y copias de seguridad. Para ganar espacio, solo debes ingresar a Ajustes > Almacenamiento y datos. Allí se mostrarán los archivos que ocupan más espacio en el móvil, organizados por tipo y por chat. Es importante mencionar que esta función novedosa esta disponible tanto para Android como para iPhone y permite borrar contenido innecesario en el dispositivo.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA FUNCIÓN DEL PUNTO VERDE DE CONEXIÓN EN LÍNEA DE WHATSAPP?

De acuerdo con la plataforma Xataka, el punto verde que aparece sobre la foto de perfil de un contacto funciona como un indicador de actividad. Es decir, señala que la persona tiene el WhatsApp abierto y está utilizando la aplicación en ese momento, lo que permite saber si se encuentra disponible antes de chatear. Y es que, este indicador se actualiza en tiempo real y desaparece cuando el usuario deja de estar activo. Sin embargo, para visualizar esta nueva función, la marca únicamente aparecerá como un punto verde ubicado en la parte inferior de la foto de perfil.

Asimismo, es importante recordar que, esta actualización está disponible en las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS y llegará próximamente a todos los usuarios. Por otro lado, para quienes deseen ocultarlo deberán ajustar la configuración de privacidad. En primer lugar, ingresarán a Ajustes > Privacidad > Hora de últ. vez y En línea. Desde allí podrás configurar quién puede ver tu última conexión y tu estado en línea, eligiendo opciones como “Nadie” o “Mis contactos”. Así, Meta señaló que esta nueva función respetará los ajustes de privacidad que cada usuario haya elegido previamente.