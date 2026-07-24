No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. Sin embargo, existen ciertas particularidades en la app que hacen que se vuelva más interesante al momento de utilizarlas. Por ello, en esta oportunidad, la popular aplicación de Meta anunció una nueva actualización que reemplazará el indicador de texto “en línea” por un punto verde sobre la foto de perfil, con el objetivo de mostrar de manera más visual cuándo un usuario se encuentra activo. Frente a esta innovación, los usuarios han mostrado su curiosidad por proteger su privacidad y desactivar esta función. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA FUNCIÓN DEL PUNTO VERDE DE CONEXIÓN EN LÍNEA DE WHATSAPP?

De acuerdo con la plataforma Xataka, el punto verde que aparece sobre la foto de perfil de un contacto funciona como un indicador de actividad. Es decir, señala que la persona tiene el WhatsApp abierto y está utilizando la aplicación en ese momento, lo que permite saber si se encuentra disponible antes de chatear. Y es que, este indicador se actualiza en tiempo real y desaparece cuando el usuario deja de estar activo. Sin embargo, para visualizar esta nueva función, la marca únicamente aparecerá como un punto verde ubicado en la parte inferior de la foto de perfil.

Asimismo, es importante recordar que, esta actualización está disponible en las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS y llegará próximamente a todos los usuarios. Por otro lado, para quienes deseen ocultarlo deberán ajustar la configuración de privacidad. En primer lugar, ingresarán a Ajustes > Privacidad > Hora de últ. vez y En línea. Desde allí podrás configurar quién puede ver tu última conexión y tu estado en línea, eligiendo opciones como “Nadie” o “Mis contactos”. Así, Meta señaló que esta nueva función respetará los ajustes de privacidad que cada usuario haya elegido previamente.

¿CÓMO SE DEBE SALUDAR EN WHATSAPP, SEGÚN LA RAE?

De acuerdo con la plataforma Informa BTL, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) establece que tanto “buenos días” como “buen día” son fórmulas de saludo correctas. Mientras que la primera es la expresión más extendida y de uso habitual en España, la segunda es frecuente en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y otras naciones de América Latina, por lo que ambas pueden utilizarse en conversaciones de WhatsApp sin incurrir en errores gramaticales. En cuanto a la despedida, la RAE también indica que ambas expresiones se pueden emplear, aunque “buen día” suele entenderse como una forma abreviada de desear “que tengas un buen día”. Sin embargo, únicamente “buenos días” admite construcciones tradicionales como “dar los buenos días”.