Por Redacción EC

Con el paso de los años, las aplicaciones de mensajería dejaron de ser simples canales para enviar textos y se transformaron en espacios donde las personas conservan buena parte de su comunicación diaria. En ese escenario, WhatsApp ocupa un lugar central, pues permite intercambiar mensajes, fotografías, videos, documentos, notas de voz y otros archivos con contactos ubicados prácticamente en cualquier parte del mundo. Su presencia en la rutina de millones de usuarios también ha hecho que las conversaciones almacenadas en la plataforma adquieran, en muchos casos, un valor especial. Sin embargo, basta con tocar una opción por equivocación, cambiar de teléfono o eliminar una conversación para que información que parecía estar disponible de manera permanente desaparezca de la pantalla. Frente a este tipo de situaciones, surge una de las dudas más frecuentes entre los usuarios: ¿es posible volver a acceder a un chat que fue eliminado? La respuesta depende de varios factores, especialmente de si existía una copia de respaldo realizada antes de que la conversación fuera borrada.