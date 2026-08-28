Por Christian Gambini

En los pasillos de la Gamescom 2026, NVIDIA volvió a poner la mirada sobre una de las obsesiones de los jugadores de PC: conseguir imágenes cada vez más realistas sin pagar el precio de perder fluidez. La compañía presentó DLSS 4.5 Ray Reconstruction, una nueva evolución de su tecnología impulsada por inteligencia artificial. La propuesta busca perfeccionar la calidad visual de los videojuegos que llevan sus gráficos al límite, especialmente aquellos que utilizan trazado de rayos. Así, cada escenario, reflejo y detalle puede ganar precisión sin exigir el mismo esfuerzo al hardware. La inteligencia artificial se convierte nuevamente en una aliada para equilibrar belleza y rendimiento.