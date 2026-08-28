En los pasillos de la Gamescom 2026, NVIDIA volvió a poner la mirada sobre una de las obsesiones de los jugadores de PC: conseguir imágenes cada vez más realistas sin pagar el precio de perder fluidez. La compañía presentó DLSS 4.5 Ray Reconstruction, una nueva evolución de su tecnología impulsada por inteligencia artificial. La propuesta busca perfeccionar la calidad visual de los videojuegos que llevan sus gráficos al límite, especialmente aquellos que utilizan trazado de rayos. Así, cada escenario, reflejo y detalle puede ganar precisión sin exigir el mismo esfuerzo al hardware. La inteligencia artificial se convierte nuevamente en una aliada para equilibrar belleza y rendimiento.

El anuncio no quedó solamente en una demostración tecnológica, pues la nueva función ya llegó a 30 videojuegos. Entre los títulos que incorporan esta mejora aparecen grandes referentes de PC como Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops 7 y Alan Wake 2. También forman parte de la lista DOOM: The Dark Ages, Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle y Marvel’s Spider-Man 2. Para los jugadores, la promesa es clara: recorrer mundos virtuales con mayor definición y efectos visuales más convincentes. NVIDIA apuesta así por que el espectáculo gráfico avance sin obligar a sacrificar los fotogramas por segundo.

Si eres un jugador que le encanta estos videojuegos en la PC esto es lo que necesita saber sobre esta tecnología impulsada por IA

Frente a las escenas cada vez más exigentes de los videojuegos, NVIDIA vuelve a recurrir a la inteligencia artificial para transformar la manera en que se construyen las imágenes. DLSS 4.5 analiza y reconstruye los fotogramas para ofrecer una representación más detallada, sobre todo cuando el trazado de rayos lleva al hardware al límite. La tecnología busca corregir imperfecciones y mantener una imagen más definida durante la partida. El resultado apunta a escenarios con mayor estabilidad visual y detalles más precisos. Todo ocurre mientras el jugador continúa avanzando sin interrupciones perceptibles.

La apuesta de NVIDIA también busca resolver uno de los dilemas habituales de los jugadores: elegir entre calidad gráfica y rendimiento. Con DLSS 4.5, la compañía pretende que los títulos compatibles puedan mostrar gráficos más nítidos sin necesidad de reducir drásticamente la configuración visual. Para quien está frente a la pantalla, la diferencia puede sentirse en cada escenario, reflejo y movimiento. La inteligencia artificial trabaja detrás de escena para mantener el equilibrio entre detalle y fluidez. Así, jugar con mayor calidad gráfica podría dejar de significar necesariamente sacrificar rendimiento.

Conoce el próximo videojuego de la saga Gears of War que es una historia nueva que muestra el origen del conflicto

La Gamescom 2026 dejó entre sus anuncios más esperados la llegada de Gears of War: E-Day, un título que aterrizará el 6 de octubre dispuesto a llevar los gráficos de PC a un nuevo nivel. El juego incorporará DLSS 4.5, trazado de rayos y NVIDIA Reflex para combinar calidad visual con una experiencia más fluida. En medio de la exhibición, la tecnología volvió a ocupar un lugar central, esta vez como parte de una propuesta que busca exprimir cada detalle de los escenarios. La aventura promete así sumergir al jugador en ambientes más realistas y dinámicos. Todo apunta a que la acción no solo estará en los combates, sino también en lo que ocurre alrededor de ellos.

Pero la apuesta tecnológica no termina allí. Gears of War: E-Day estrenará RTX Mega Geometry, una herramienta diseñada para representar con mayor precisión los elementos de los escenarios cuando entran en juego los efectos avanzados de iluminación. Con esta tecnología, las sombras podrán adquirir mayor definición y los reflejos mostrarán un comportamiento más detallado. Cada espacio del juego buscará ganar profundidad y realismo sin perder la intensidad propia de la saga. El resultado será una experiencia visual en la que los pequeños detalles también tendrán un papel protagonista.

Los videojuegos 007 First Light y CONTROL Resonant también utilizarán tecnologías gráficas avanzadas de NVIDIA

La tecnología de NVIDIA continúa ganando espacio entre los grandes estrenos que buscan sorprender a los jugadores de PC. Entre las próximas novedades aparece CONTROL Resonant, que llegará acompañado por el paquete completo de DLSS 4.5 para potenciar su apartado gráfico. La inteligencia artificial tendrá así un papel clave en la reconstrucción de imágenes y en la búsqueda de mayor fluidez durante las partidas. El objetivo es que los escenarios luzcan más definidos sin convertir el rendimiento en un sacrificio. La experiencia promete combinar espectáculo visual y velocidad en cada momento de la aventura.

La carrera por mejorar los gráficos también alcanzará a 007 First Light, que tiene preparada una actualización para el 15 de septiembre. El parche incorporará trazado de rayos, una tecnología que permitirá trabajar con mayor precisión los efectos de iluminación dentro de sus escenarios. Las sombras ganarán profundidad y los reflejos buscarán reproducir con mayor fidelidad lo que ocurre en pantalla. Con estos cambios, el universo del agente secreto tendrá una apariencia más realista y envolvente. NVIDIA vuelve así a colocar sus herramientas en el centro de una nueva generación de experiencias visuales.

Una de las preguntas que se hacen los que juegan videojuegos en la PC es ¿habrá necesidad de cambiar la tarjeta gráfica?

Para quienes ya cuentan con una tarjeta GeForce RTX, la llegada de DLSS 4.5 Ray Reconstruction no significa necesariamente correr a comprar nuevo hardware. NVIDIA ha indicado que la tecnología puede utilizarse en las GPU compatibles mediante una actualización de su aplicación. Poco a poco, los desarrolladores también vienen incorporando esta herramienta a sus videojuegos mediante parches oficiales. De esta manera, la mejora gráfica puede llegar a los jugadores sin exigirles una renovación inmediata de sus equipos. La experiencia dependerá, en buena medida, de las características de cada computadora.

Por ahora, NVIDIA no presenta estas novedades como una invitación directa a cambiar de tarjeta gráfica. El verdadero impacto de DLSS 4.5 estará condicionado por el hardware disponible y por los videojuegos que sean compatibles con la tecnología. Para algunos jugadores, la actualización podría representar un salto visual importante sin modificar su configuración. Para otros, las diferencias podrían ser más discretas dependiendo de las capacidades de su GPU. La clave estará, finalmente, en la combinación entre equipo, juego y soporte tecnológico.

GeForce NOW permite disfrutar videojuegos exigentes sin necesidad de contar con una PC potente o de última generación

El juego en la nube también prepara novedades para quienes buscan disfrutar de grandes producciones sin depender de un equipo potente. El servicio sumará nuevos controles de DLSS 4.5 y extenderá su compatibilidad a dispositivos como los Fire TV Stick, ampliando las posibilidades de acceso. Entre los estrenos que podrán jugarse mediante streaming desde el primer día aparecen Gears of War: E-Day, CONTROL Resonant, Onimusha: Way of the Sword y Star Wars Zero Company. La propuesta busca llevar títulos exigentes a más pantallas y dispositivos. Así, la potencia necesaria para moverlos deja de estar únicamente en manos del usuario.

La escena cambia para quienes alguna vez tuvieron que conformarse con reducir los gráficos por las limitaciones de su computadora. Con el streaming, los juegos de alto rendimiento pueden ejecutarse de manera remota y llegar al jugador a través de internet. Esto abre una alternativa para quienes no desean realizar una gran inversión en una PC de alta gama. La experiencia dependerá de la conexión y de las condiciones del servicio, pero la idea resulta atractiva. NVIDIA apuesta, de este modo, por acercar el universo de los videojuegos exigentes a un público cada vez más amplio.

Los juegos clásicos también se renuevan con la tecnología porque también harán uso de la IA para crear contenidos nuevos

Cuando la Gamescom parecía haber agotado sus grandes sorpresas, NVIDIA volvió la mirada hacia los videojuegos que alguna vez marcaron una época. La compañía anunció que su plataforma RTX Remix permitirá renovar títulos como Painkiller y The Elder Scrolls III: Morrowind con recursos gráficos actuales. Nuevos efectos de iluminación, texturas más detalladas, sombras y reflejos buscarán devolverles vida a estos clásicos. La tecnología permitirá recorrer escenarios conocidos con una apariencia completamente renovada. Así, el pasado de los videojuegos encuentra una nueva oportunidad frente a las pantallas modernas.

Con este último anuncio, NVIDIA dejó claro que su apuesta por la inteligencia artificial va mucho más allá de crear contenido nuevo. La compañía busca convertirla en una herramienta capaz de transformar la experiencia de juego, incluso en producciones que llevan años entre los jugadores. La mejora de la imagen y el rendimiento se suma ahora a la posibilidad de rescatar títulos clásicos mediante tecnologías actuales. Para los aficionados, esto significa volver a mundos conocidos con una mirada diferente. El futuro de los videojuegos, paradójicamente, también parece estar dispuesto a regresar al pasado.