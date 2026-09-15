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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estados Unidos y China mantienen una competencia por el mejor modelo de inteligencia artificial. (Foto: generada con IA)
Estados Unidos y China mantienen una competencia por el mejor modelo de inteligencia artificial. (Foto: generada con IA)
Por Rodrigo Murillo

El lunes 27 de enero del 2025 una aplicación china de la que casi nadie había oído hablar amaneció en el primer lugar de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. No la había hecho un gigante tecnológico sino un fondo de inversión de la ciudad de Hangzhou, como proyecto secundario, con unas decenas de ingenieros que en promedio no llegaban a los 30 años. Su programa de inteligencia artificial razonaba casi tan bien como los mejores programas americanos y había costado, según sus creadores, una fracción del precio. Al cierre de la bolsa, Nvidia, la empresa que fabrica los cerebros de esta tecnología, había perdido cerca de 600.000 millones de dólares, la mayor caída de una compañía en un solo día en la historia de los mercados: el equivalente a dos economías peruanas evaporado entre el desayuno y la cena. Pero lo que se desplomó ese lunes no fue una acción. Fue la certeza norteamericana de que el arma podía mantenerse bajo llave.