El ejército de Estados Unidos estuvo a punto de abordar un buque chino en Oriente Medio a principios de este año basándose en un informe de inteligencia erróneo elaborado con ayuda de la inteligencia artificial (IA), informó CNN el viernes.

Los servicios de inteligencia estadounidenses habían señalado que el buque transportaba componentes relacionados con armas nucleares, lo que llevó a las fuerzas de Estados Unidos a preparar su interceptación, según el medio, que cita a cuatro fuentes anónimas conocedoras del incidente.

La operación se canceló luego de que se descubriera que un asistente conversacional de IA utilizado por un analista había identificado erróneamente el material transportado por el buque.

Una de las fuentes citadas por CNN afirma que el informe de inteligencia era “completamente falso”, pero “estuvo a punto de desencadenar una guerra”.

La cadena no precisó qué transportaba el buque ni cuál era su destino. Al ser interrogado por la AFP sobre este incidente, el ejército estadounidense no respondió de inmediato.

Esta información de CNN llega en un momento en que, desde hace una semana, se multiplican las advertencias sobre los riesgos vinculados a la IA.

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El presidente Donald Trump y varios republicanos han reiterado, no obstante, su deseo de no regular el sector, oficialmente por temor a que China tome la delantera.

En un incidente separado, el medio Politico informó el viernes que piezas de aviones F-35 fueron desviadas a Hong Kong y ahora están desaparecidas, lo que ha suscitado temores de que Pekín haya obtenido tecnología militar estadounidense sensible.

Las piezas se dirigían desde Australia a Estados Unidos para ser reparadas cuando se produjo la desviación, indicó el medio estadounidense.

Un portavoz de Lockheed Martin, que gestiona la cadena de suministro del F-35, dijo que la empresa no podía hablar de envíos específicos por “motivos de seguridad”.

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