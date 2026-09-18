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Resumen

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Ejército de Estados Unidos estuvo a punto de abordar un buque chino en Oriente Medio, basándose en un informe de inteligencia erróneo elaborado con IA. (Foto de Devin M. Langer / US NAVY / AFP)
Ejército de Estados Unidos estuvo a punto de abordar un buque chino en Oriente Medio, basándose en un informe de inteligencia erróneo elaborado con IA. (Foto de Devin M. Langer / US NAVY / AFP)
/ DEVIN M. LANGER
Por Agencia AFP

El ejército de Estados Unidos estuvo a punto de abordar un buque chino en Oriente Medio a principios de este año basándose en un informe de inteligencia erróneo elaborado con ayuda de la inteligencia artificial (IA), informó CNN el viernes.

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