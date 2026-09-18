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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
/ Samuel Corum / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

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