Por la tarde, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés) ordenó detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país | Foto: Archivo EC
Por la tarde, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés) ordenó detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país | Foto: Archivo EC
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Este viernes 13 de noviembre, la administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Perú informó que, debido a la suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos, algunos de los tramos que parten y retornan desde ese destino podrían sufrir alteraciones en su programación.

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