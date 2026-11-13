Este viernes 13 de noviembre, la administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Perú informó que, debido a la suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos, algunos de los tramos que parten y retornan desde ese destino podrían sufrir alteraciones en su programación.

“Ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos, por disposición de su Administración Federal de Aviación, algunos vuelos desde y hacia ese país podrían presentar cambios en sus itinerarios”, detalló Lima Airport mediante un comunicado.

En ese sentido, la entidad recomendó a los pasajeros “consultar el estado de sus vuelos, directamente, con su aerolínea”, asegurando que mantendrán un monitoreo constante de la situación e informarán oportunamente sobre cualquier actualización que impacte en las operaciones del terminal limeño.

Comunicado de la administración del Aeropuerto Jorge Chávez

¿Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos?

El aviso responde a la medida decretada por la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés), que ordenó mantener en tierra todo el tráfico aéreo de salida en Estados Unidos durante cuatro horas, registrando más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones a nivel nacional, según datos de FlightRadar.

Aunque el servicio ya fue restablecido, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió desde la Casa Blanca que el tráfico aéreo tardará en recuperar su normalidad y que las incidencias podrían prolongarse durante todo el fin de semana.

Sobre el origen del fallo, Duffy precisó que los sistemas analógicos de telecomunicaciones sufrieron una sobrecarga de datos que generó inconsistencias en sus enrutadores, lo que obligó a apagar la red de manera preventiva.

Un grupo de aviones espera en el aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, en una fotografíal del 10 de octubre de 2025. Foto: EFE/ Sarah Yenesel

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Autoridades descartan ataque terrorista

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que el incidente estuviera vinculado a un ataque terrorista o a la caída de los servicios de Microsoft reportada el jueves.

“El público nunca estuvo en peligro durante este proceso, nunca hubo vidas en riesgo y todos sus seres queridos están a salvo”, afirmó Mullin, aclarando que el suceso no guardaba relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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