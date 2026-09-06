La usuaria hizo pública su denuncia, por lo que la empresa tomó medidas al respecto. (Foto referencial)
La usuaria hizo pública su denuncia, por lo que la empresa tomó medidas al respecto. (Foto referencial)
/ HUGOCUROTTO
Por Redacción EC

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, anunció la desvinculación laboral del trabajador señalado por una pasajera de haber realizado una transferencia de S/300 desde su billetera digital, luego de que esta le entregara su celular para verificar su tarjeta de embarque y documentos.

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