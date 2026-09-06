Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, anunció la desvinculación laboral del trabajador señalado por una pasajera de haber realizado una transferencia de S/300 desde su billetera digital, luego de que esta le entregara su celular para verificar su tarjeta de embarque y documentos.

El caso fue denunciado públicamente por la pasajera Crys Uchuya, quien relató que había utilizado previamente Yape para pagar a un taxista, por lo que la aplicación había quedado abierta en segundo plano en su teléfono.

Posteriormente, durante el proceso de verificación en el aeropuerto, entregó el equipo a un trabajador para que revisara su información.

Según su testimonio, al recuperar el celular revisó su cuenta y detectó una transferencia de S/300 realizada aproximadamente un minuto después de haber entregado el equipo. La pasajera reclamó al trabajador y, este le devolvió el dinero en ese momento. Pese a ello, decidió acudir a la comisaría del aeropuerto para presentar una denuncia.

#aeropuertoperu #denunciapublica #storytime #viral ♬ original sound - 𝓂༯ @crysuchuya Malísima experiencia en el aeropuerto Jorge Chávez!!! 1 si el chico trabaja como tiene su teléfono al alcance, 2. Como el jefe de aeropuerto me va a pedir ya no haga la denuncia que te puedo hacer pasar al salón VIP, 3. No me quejo del área policial pero la parte de exponer la información del agraviado en frente del agraviante me parece nefasto y 0 protección a estas alturas no sabemos quién es quién puede ser y teniendo mis datos hasta dirección porque gritó mi dirección de dni que más podría hacer este sujeto… Por favor siempre alerta a sus cosas hoy me sentí vulnerada!!!! #yape

LAP emitió un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y señala que, apenas tomó conocimiento de los hechos, activó los protocolos correspondientes y desplegó acciones para contribuir con el esclarecimiento del caso.

La concesionaria precisó que inició una revisión interna en coordinación con la empresa proveedora del trabajador involucrado.

“Como resultado de las medidas adoptadas, la persona involucrada fue desvinculada de sus funciones”, señala la empresa.

Además, LAP informó que, como medida preventiva, dispuso la suspensión del personal que compartía turno con el trabajador, mientras continúan las investigaciones.

“LAP ha mantenido una acción articulada con las autoridades policiales, brindando todas las facilidades y la información requerida para contribuir con la investigación y el esclarecimiento de los hechos”, señaló la empresa.

La concesionaria agregó que mantiene comunicación directa con la pasajera para informarle sobre las acciones adoptadas y reafirmó que la seguridad y el bienestar de los usuarios constituyen una prioridad.