Aeropuertos: de infraestructura a desarrollo

En septiembre, Lima recibió a líderes del sector aeroportuario de todo el mundo. Durante la Asamblea Mundial de Aeropuertos, WAGA 2026, se discutió cómo los aeropuertos están respondiendo a los principales desafíos que marcarán el futuro de nuestro sector: acompañar el crecimiento de la demanda con mayores inversiones, gestionar de manera más eficiente y moderna la capacidad aeroportuaria, incorporar nuevas tecnologías y seguir fortaleciendo la seguridad y la sostenibilidad. En América Latina y el Caribe, a estos desafíos se suma la necesidad de avanzar hacia una mayor liberalización del espacio aéreo, impulsar la conectividad intrarregional y asegurar el respeto de los contratos, la seguridad jurídica y la predictibilidad regulatoria, aspectos relevantes en una región donde la mayoría de los aeropuertos se gestionan bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Pero, más allá de las cifras y las conversaciones, este encuentro dejó una reflexión importante para el Perú: el desarrollo aeroportuario no termina cuando construimos infraestructura. En realidad, allí comienza.

ACI World proyecta que el tráfico mundial alcanzará los 10 mil millones de pasajeros en 2026 y que la demanda podría duplicarse hacia 2047. Responder a ese crecimiento requerirá inversiones de US$ 4.6 billones hasta el 2055, pero también planificación de largo plazo, innovación y una mayor capacidad de coordinación entre el Estado y el sector privado.

La nueva infraestructura aeroportuaria del país solo aprovechará todo su potencial si se articula con una estrategia nacional de conectividad, turismo, inversión y desarrollo regional.

Para países como el Perú, esta realidad representa un reto y, al mismo tiempo, si sabemos aprovecharla, una oportunidad que trasciende al transporte aéreo. El desafío es lograr que el Estado y los concesionarios trabajen de manera articulada para que las inversiones aeroportuarias se ejecuten conforme a los cronogramas establecidos y a los compromisos asumidos por ambas partes. La suscripción de un contrato es solo el punto de partida. Para que las inversiones se materialicen y generen los beneficios esperados, es indispensable que, ambas partes cumplan con los compromisos contractuales de manera oportuna y dentro de los plazos acordados.

El sistema aeroportuario debe crecer de manera integral, ordenada y, sobre todo, planificada. A una mayor capacidad del Jorge Chávez debe acompañarla un incremento progresivo de la capacidad de los principales aeropuertos regionales del Perú, que permita fortalecer la conectividad entre distintos puntos del país. Sin embargo, este crecimiento debe responder a una lógica técnica y económica, acorde con la demanda, el área de influencia y las condiciones económicas y geográficas de cada región. La infraestructura aeroportuaria puede y debe crecer y modernizarse en el tiempo, pero de manera razonable, sostenible y dimensionada a las necesidades del entorno en el que opera.

Un aeropuerto no es solo una puerta de entrada a una ciudad, región o país. Es una plataforma que dinamiza la economía, conecta personas, empresas, destinos y mercados, y genera nuevas oportunidades de desarrollo.

Las principales ciudades de la región cuentan con buena conectividad de origen y destino el desafío es abrir el mercado, promover y fortalecer la conectividad intrarregional en América Latina y el Caribe, de tal manera que sea atendido por más aerolíneas.

Para el Perú, es fundamental seguir fortaleciendo nuestra conectividad doméstica e internacional. Esto implica facilitar y promover el desarrollo de nuevas rutas, generar condiciones que permitan atraer a más aerolíneas y articular la infraestructura y la política aeroportuaria con una estrategia nacional de turismo y desarrollo territorial. Ningún aeropuerto puede asumir este desafío por sí solo: la conectividad se construye con el trabajo conjunto de aeropuertos, aerolíneas, autoridades, empresas, destinos turísticos y gobiernos regionales y locales.

Para ello es importante fijar metas que nos alineen: una de ellas debería ser alcanzar al menos 6 millones de turistas internacionales hacia 2031. Esa meta es ambiciosa, pero alcanzable si articulamos conectividad, promoción turística, competitividad y desarrollo regional.

El Perú tiene condiciones para alcanzar esa meta: una posición geográfica estratégica, infraestructura aeroportuaria renovada, compromisos claros de inversión en aeropuertos regionales y una oferta turística reconocida internacionalmente. El país cuenta hoy con una plataforma más preparada para acompañar ese crecimiento; el desafío es convertirla en una estrategia sostenida de conectividad, turismo e inversión.

El futuro de la aviación peruana no dependerá solamente de cuánto podamos crecer dentro de nuestros aeropuertos, sino de cuánto desarrollo seamos capaces de generar a partir de ellos: más conectividad, más turismo, más empleo, más inversión y más oportunidades para las regiones.