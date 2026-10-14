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Aeropuertos: de infraestructura a desarrollo

“La nueva infraestructura aeroportuaria del país solo aprovechará todo su potencial si se articula con una estrategia nacional de conectividad, turismo, inversión y desarrollo regional”.

    Juan José Salmón
    Por

    Gerente General de Lima Airport Partners (LAP)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El desafío es lograr que el Estado y los concesionarios trabajen de manera articulada para que las inversiones aeroportuarias se ejecuten conforme a los cronogramas establecidos y a los compromisos asumidos por ambas partes". Foto: El Comercio.
    "El desafío es lograr que el Estado y los concesionarios trabajen de manera articulada para que las inversiones aeroportuarias se ejecuten conforme a los cronogramas establecidos y a los compromisos asumidos por ambas partes". Foto: El Comercio.

    En septiembre, Lima recibió a líderes del sector aeroportuario de todo el mundo. Durante la Asamblea Mundial de Aeropuertos, WAGA 2026, se discutió cómo los aeropuertos están respondiendo a los principales desafíos que marcarán el futuro de nuestro sector: acompañar el crecimiento de la demanda con mayores inversiones, gestionar de manera más eficiente y moderna la capacidad aeroportuaria, incorporar nuevas tecnologías y seguir fortaleciendo la seguridad y la sostenibilidad. En América Latina y el Caribe, a estos desafíos se suma la necesidad de avanzar hacia una mayor liberalización del espacio aéreo, impulsar la conectividad intrarregional y asegurar el respeto de los contratos, la seguridad jurídica y la predictibilidad regulatoria, aspectos relevantes en una región donde la mayoría de los aeropuertos se gestionan bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.