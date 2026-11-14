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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo. AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo. AFP
Por Agencia AFP

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el sábado que un parque en el corazón de Washington permanezca abierto al público, después de que la administración del presidente Donald Trump buscara cerrarlo para la renovación de un campo de golf.

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