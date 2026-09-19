Perú vs. Paraguay EN VIVO: sigue los partidos del Día 2 de la Copa Davis
¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara en Perú?
La transmisión oficial del partido de dobles de la Copa Davis 2026 para el territorio peruano estará a cargo de DSports, disponible en los canales 610 y 1610 HD. El encuentro también podrá seguirse mediante la señal de DGO, plataforma de streaming de la cadena.
Revisa los horarios según tu país:
- Perú: 2:00 PM
- Colombia: 2:00 PM
- Ecuador: 2:00 PM
- Chile: 3:00 PM
- Argentina: 4:00 PM
- Paraguay: 4:00 PM
¿A qué hora juegan Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara por la Copa Davis 2026?
El partido entre Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino y Daniel Vallejo, Martín Vergara está programado para este sábado 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. El compromiso se disputará en el Jockey Club del Perú, en Lima, y será el tercer encuentro de la serie entre Perú y Paraguay.
El duelo será decisivo para definir la llave, ya que el equipo peruano se impone por 2-0 y necesita una victoria más para quedarse con la serie. El encuentro se disputará en el Jockey Club del Perú.
Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino enfrentarán a Daniel Vallejo y Martín Vergara por el partido de dobles de la serie Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026, este sábado 19 de septiembre.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión de los partidos de hoy de la Copa Davis 2026 entre Perú y Paraguay.
¿Dónde ver online, Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara en la Copa Davis 2026?
Si prefieres seguir el encuentro desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Perú vs. Paraguay ONLINE Y EN VIVO a través de DGO. La plataforma permitirá seguir el partido de dobles que puede definir la serie de Copa Davis, luego de que Perú se colocara 2-0 arriba en los dos primeros encuentros individuales.