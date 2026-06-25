La selección peruana de tenis se alista para enfrentar a Paraguay en una serie clave por las Qualifiers de la Copa Davis, en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo en la competencia internacional. Con la localía a su favor, el conjunto nacional buscará imponer condiciones desde el inicio y encaminar la eliminatoria.

Perú llega con la necesidad de hacerse fuerte en casa y capitalizar cada punto en una serie que se disputará al mejor de cinco partidos. El equipo confía en el rendimiento de sus principales raquetas, así como en el respaldo del público, que será un factor importante para inclinar la balanza.

Enfrente estará un equipo paraguayo que intentará sorprender como visitante. Con jugadores competitivos y experiencia en este tipo de torneos, la escuadra guaraní buscará robar puntos clave y poner presión sobre el conjunto peruano en cada jornada.

La serie promete ser intensa y muy disputada, con ambos equipos conscientes de lo que está en juego: un lugar en la siguiente instancia de la Copa Davis. Perú apunta a dar un paso firme en su camino internacional y consolidarse en el torneo más importante del tenis por equipos.