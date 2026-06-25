El equipo peruano de tenis recibirá a Paraguay en Lima en una serie clave por las Qualifiers de la Copa Davis, marcando el esperado regreso al Jockey Club.
El equipo peruano de tenis recibirá a Paraguay en Lima en una serie clave por las Qualifiers de la Copa Davis, marcando el esperado regreso al Jockey Club.
/ ROLF VENNENBERND
Por Redacción EC

La selección peruana de tenis se alista para enfrentar a Paraguay en una serie clave por las Qualifiers de la Copa Davis, en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo en la competencia internacional. Con la localía a su favor, el conjunto nacional buscará imponer condiciones desde el inicio y encaminar la eliminatoria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.