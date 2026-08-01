Las entradas para la serie de Copa Davis 2026 entre Perú y Paraguay ya se encuentran a la venta oficial a través de la plataforma Ticketmaster Perú desde el viernes 31 de julio. Este enfrentamiento, clave para las aspiraciones del equipo nacional, se jugará los días 18 y 19 de septiembre de 2026.
La sede elegida será el Jockey Club del Perú, en Lima, que será acondicionado especialmente para albergar este importante evento internacional.
Precios de entradas por sector
Los precios varían según la ubicación y si el comprador cuenta con beneficios como afiliado a la Federación Peruana de Tenis (FPDT) o al Jockey Club. Los montos corresponden a cada día de competencia:
- Oriente Alta: S/. 131.70 (afiliados) / S/. 145.00 (general)
- Oriente Baja: S/. 149.90 / S/. 165.00
- Occidente Alta: S/. 149.90 / S/. 165.00
- Occidente Baja: S/. 172.60 / S/. 190.00
- Norte: S/. 272.60 / S/. 300.00
- Sur: S/. 272.60 / S/. 300.00
- Boxes: S/. 2,726.00 / S/. 3,000.00
Información importante para los asistentes
La organización ha establecido una serie de condiciones clave para los espectadores:
- Límite de compra: máximo 5 entradas por usuario
- Ingreso de menores: permitido (0 a 17 años) con entrada propia, DNI físico y acompañados de un tutor
- Entrega de tickets: los e-tickets estarán disponibles 72 horas antes del evento en Ticketmaster o en la app Quentro
- Restricciones: no se permitirá el ingreso con alimentos, bebidas, cámaras profesionales, mochilas grandes, objetos punzantes ni botellas
Un duelo clave para Perú
La serie ante Paraguay será determinante para el futuro de Perú en el Grupo I Mundial de la Copa Davis. Con localía en Lima y el apoyo del público, el equipo nacional buscará dar un paso importante en la competición.
Se espera una gran asistencia en ambas jornadas, en lo que promete ser una verdadera fiesta del tenis.