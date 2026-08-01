Las entradas para la serie de Copa Davis 2026 entre Perú y Paraguay ya se encuentran a la venta oficial a través de la plataforma Ticketmaster Perú desde el viernes 31 de julio. Este enfrentamiento, clave para las aspiraciones del equipo nacional, se jugará los días 18 y 19 de septiembre de 2026.

La sede elegida será el Jockey Club del Perú, en Lima, que será acondicionado especialmente para albergar este importante evento internacional.

Precios de entradas por sector

Los precios varían según la ubicación y si el comprador cuenta con beneficios como afiliado a la Federación Peruana de Tenis (FPDT) o al Jockey Club. Los montos corresponden a cada día de competencia:

Oriente Alta: S/. 131.70 (afiliados) / S/. 145.00 (general)

S/. 131.70 (afiliados) / S/. 145.00 (general) Oriente Baja: S/. 149.90 / S/. 165.00

S/. 149.90 / S/. 165.00 Occidente Alta: S/. 149.90 / S/. 165.00

S/. 149.90 / S/. 165.00 Occidente Baja: S/. 172.60 / S/. 190.00

S/. 172.60 / S/. 190.00 Norte: S/. 272.60 / S/. 300.00

S/. 272.60 / S/. 300.00 Sur: S/. 272.60 / S/. 300.00

S/. 272.60 / S/. 300.00 Boxes: S/. 2,726.00 / S/. 3,000.00

La noticia que todos estaban esperando: las entradas para la Copa Davis, serie ante Paraguay, ya salieron a la venta 🤩



▶️ Pueden conseguirlas aquí: https://t.co/SYHrmluNkx pic.twitter.com/RRU1FhgAaO — María Paula Regalado (@mapiregaladom) July 31, 2026

Información importante para los asistentes

La organización ha establecido una serie de condiciones clave para los espectadores:

Límite de compra: máximo 5 entradas por usuario

máximo 5 entradas por usuario Ingreso de menores: permitido (0 a 17 años) con entrada propia, DNI físico y acompañados de un tutor

permitido (0 a 17 años) con entrada propia, DNI físico y acompañados de un tutor Entrega de tickets: los e-tickets estarán disponibles 72 horas antes del evento en Ticketmaster o en la app Quentro

los e-tickets estarán disponibles 72 horas antes del evento en Ticketmaster o en la app Quentro Restricciones: no se permitirá el ingreso con alimentos, bebidas, cámaras profesionales, mochilas grandes, objetos punzantes ni botellas

Un duelo clave para Perú

La serie ante Paraguay será determinante para el futuro de Perú en el Grupo I Mundial de la Copa Davis. Con localía en Lima y el apoyo del público, el equipo nacional buscará dar un paso importante en la competición.

Se espera una gran asistencia en ambas jornadas, en lo que promete ser una verdadera fiesta del tenis.