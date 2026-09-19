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Resumen

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Ignacio Buse le dio el primer triunfo a Perú ante Paraguay por la Copa Davis 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Ignacio Buse le dio el primer triunfo a Perú ante Paraguay por la Copa Davis 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Marco Quilca León

Antes del inicio de la jornada, Pablo Arraya y Tupi Venero, dos extenistas peruanos muy recordados y que vivieron batallas como estas, nos avisaron: en la Copa Davis no importa nada, ni los rankings, ni cómo llegan, es representar a un país y en ese terreno puede pasar de todo...Y así ocurrió.

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