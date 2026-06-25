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Resumen

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Jalapeño es el nombre del primer chip de OpenAI y recuerda al chile picante de origen mexicano. (Foto: magnific.com / openai)
Jalapeño es el nombre del primer chip de OpenAI y recuerda al chile picante de origen mexicano. (Foto: magnific.com / openai)
Por Agencia AFP

OpenAI presentó este miércoles su primer chip diseñado a medida, denominado Jalapeño, para hacer funcionar ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial de forma más rápida y económica.

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