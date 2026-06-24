Netflix ha anunciado la experiencia de juego inmersivo ‘Unhinged’, que utiliza el ‘smartphone’ como nexo entre el mundo real y la historia de terror que se desarrolla en la pantalla, que estará disponible el 30 de junio.
Netflix ha anunciado la experiencia de juego inmersivo ‘Unhinged’, que utiliza el ‘smartphone’ como nexo entre el mundo real y la historia de terror que se desarrolla en la pantalla, que estará disponible el 30 de junio.
‘Unhinged’ es un nuevo juego inmersivo desarrollado por el estudio Night School --que desde 2021 forma parte de Netflix-, responsable de Oxenfree y su secuela Oxenfree 2. El audio está firmado por el compositor Jason Hill, que ha trabajado en Mindhunter y Gone Girl, y Ren Klyce como responsable del diseño de sonido, y cuenta con las voces de Zoë Kravitz, Sadie Sink y Troy Baker.
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En conjunto, han creado un título con una atmósfera inmersiva y oscura, en la que pone a los jugadores en la piel de Ava, una mujer que cree estar sola en el edificio de apartamentos donde vive cuando se va la luz por culpa de una tormenta.
Ava solo tiene el móvil para guiarse. Y es este punto el que conecta al personaje con el jugador, ya que deberá vincular su ‘smartphone’ para poder guiarse por el edificio a oscuras.
Este juego inmersivo tiene un Modo Historia, que ofrece una experiencia narrativa sin temporizador, pero también un modo de juego estándar, que obliga al jugador a demostrar sus reflejos para avanzar en la historia sin morir en el intento -aunque eso significa regresar al último punto de control--.
‘Unhinged’ podrá jugarse a partir del 30 de junio, exclusivamente en Netflix, sin anuncios ni compras dentro del juego.
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