Recurso del videojuego inmersivo Unhinged.
Recurso del videojuego inmersivo Unhinged.
/ NETFLIX
Por Agencia Europa Press

Netflix ha anunciado la experiencia de juego inmersivo ‘Unhinged’, que utiliza el ‘smartphone’ como nexo entre el mundo real y la historia de terror que se desarrolla en la pantalla, que estará disponible el 30 de junio.

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