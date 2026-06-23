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Resumen

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Foto de un termómetro en Bélgica mostrando temperaturas de 44ºC el 23 de junio de 2026. El calor es la principal causa de mortalidad relacionada con el clima en todo el mundo y agrava enfermedades subyacentes, como las afecciones cardiovasculares, respiratorias y de salud mental. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
Foto de un termómetro en Bélgica mostrando temperaturas de 44ºC el 23 de junio de 2026. El calor es la principal causa de mortalidad relacionada con el clima en todo el mundo y agrava enfermedades subyacentes, como las afecciones cardiovasculares, respiratorias y de salud mental. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

El estrés térmico debido a las altas temperaturas se ha intensificado en todo el mundo y en regiones como el Mediterráneo y América del Sur se registran hasta 50 días adicionales al año con estrés térmico de fuerte a extremo comparado con la década de 1970.

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