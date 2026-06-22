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En un experimento en un mundo virtual, los agentes de IA provocaron incendios y se engancharon en peleas.
En un experimento en un mundo virtual, los agentes de IA provocaron incendios y se engancharon en peleas.
/ Emergence Ai
Por BBC News Mundo

Desde hacer las compras hasta reservar las vacaciones y crear sitios web, los agentes de IA se utilizan cada vez más para llevar a cabo tareas cuyo nivel de complejidad va en aumento.

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