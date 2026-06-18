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Resumen

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El caso detectado en Brasil reavivó el debate sobre los riesgos de manipulación de herramientas de inteligencia artificial en la administración de justicia.
El caso detectado en Brasil reavivó el debate sobre los riesgos de manipulación de herramientas de inteligencia artificial en la administración de justicia.
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Los abogados ya no solo redactan sus demandas para que sean leídas por personas. Cada vez más, también lo hacen pensando en cómo serán interpretadas por sistemas de inteligencia artificial (IA). Por sí mismo, esto no representa un problema: refleja la creciente adopción de esta tecnología en el ámbito jurídico. El inconveniente surge cuando algunos intentan aprovecharla en su favor.

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