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La inteligencia artificial ya está siendo usada para la guerra, revela documento. (Foto: AFP)
La inteligencia artificial ya está siendo usada para la guerra, revela documento. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Grok, la aplicación de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, fue utilizada en ataques contra Irán, reveló el gobierno de Estados Unidos en un escrito legal al que accedió la AFP este martes.

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