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El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, quien apareció en una pantalla de forma remota desde la sede de SpaceX en Starbase, Texas, habla antes del lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite de Nueva York el 12 de junio de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, quien apareció en una pantalla de forma remota desde la sede de SpaceX en Starbase, Texas, habla antes del lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite de Nueva York el 12 de junio de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia AFP

SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, comenzó este viernes a cotizar en Wall Street tras la mayor oferta pública inicial de la historia, con la promesa de su fundador de llevar a la humanidad a Marte.

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