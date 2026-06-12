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La gente observa cómo despega un cohete Falcon 9 de SpaceX, que transporta la misión Starlink 10-54, desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Cabo Cañaveral, Florida, el 12 de junio de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
La gente observa cómo despega un cohete Falcon 9 de SpaceX, que transporta la misión Starlink 10-54, desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Cabo Cañaveral, Florida, el 12 de junio de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Agencia AFP

SpaceX lanzó este viernes su célebre cohete Falcon 9, el más utilizado en el mundo, poco antes de su histórica salida a bolsa.

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