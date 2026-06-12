SpaceX lanzó este viernes su célebre cohete Falcon 9, el más utilizado en el mundo, poco antes de su histórica salida a bolsa.

“¡Vamos SpaceX, vamos Starlink! A todos los miembros de la comun”, exclamó un portavoz de la compañía propiedad del magnate Elon Musk durante una transmisión en directo.

El cohete despegó a las 8H37 hora local (12H37 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida, transportando 29 satélites Starlink, también fabricados por SpaceX, que complementarán la constelación de más de 10.000 satélites de internet que la compañía ya ha desplegado en órbita.

El cohete Falcon 9 realizó más de 600 vuelos hasta la fecha, un récord, y ha transformado el mercado del lanzamiento de satélites comerciales y militares al reducir significativamente sus costos.

Su novedad reside en que este lanzador es parcialmente reutilizable. El propulsor utilizado este viernes volaba por vigésima séptima vez.

El lanzamiento se produjo menos de una hora antes de la esperada salida a bolsa de la compañía.