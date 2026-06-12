Resumen
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SpaceX lanzó este viernes su célebre cohete Falcon 9, el más utilizado en el mundo, poco antes de su histórica salida a bolsa.
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