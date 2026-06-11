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Esta fotografía muestra el primer bolso de «cuero de T-Rex» expuesto antes de su subasta en la casa de subastas Hotel Drouot de París, el 11 de junio de 2026. (Foto de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
Esta fotografía muestra el primer bolso de «cuero de T-Rex» expuesto antes de su subasta en la casa de subastas Hotel Drouot de París, el 11 de junio de 2026. (Foto de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
/ STEPHANE DE SAKUTIN
Por Agencia AFP

Un bolso de cuero reconstruido a partir de células de “Tyrannosaurus rex” se subasta este jueves en París, una pieza “única en el mundo” estimada en un valor de entre entre 350.000 y 580.000 dólares.

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