Apple ha dado a conocer las próximas iteraciones de sus sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27 y whatchOS 27, este último con el nombre de Golden Gate, que se renuevan con las funciones mejoradas de Apple Intelligence y Siri AI, además de ofrecer un ‘software’ más optimizado, nuevas funciones en sus servicios y mejoras en el diseño Liquid Glass.

Junto a las novedades de inteligencia artificial (IA) que ha compartido la tecnológica en su evento anual para desarrolladores WWDC 26, que cuenta con la esperada versión renovada de su asistente Siri AI, más inteligente y más integrado, así como capacidades más potentes con Apple Intelligence, los de Cupertino también han presentado un primer vistazo de sus sistemas operativos renovados.

Respecto a las mejoras en el diseño de ‘software’, Apple ha apostado por un estilo continuista de Liquid Glass, pero con pequeños cambios que aseguran una experiencia aún más intuitiva y accesible en todas las aplicaciones independientemente de la plataforma.

Entre otras cuestiones, se ha incluido un nuevo control deslizante en Ajustes que permite personalizar la transparencia de Liquid Glass, ajustando de forma sencilla la apariencia desde completamente transparente hasta totalmente tintado, según la preferencia de cada persona. Además, los iconos se han actualizado para que ofrezcan formas más nítidas y definidas.

Estos cambios se aplican a todos los sistemas operativos, sin embargo, en el caso de macOS Golden Gate, se han agregado novedades adicionales como una barra de herramientas más uniforme en la parte superior de las aplicaciones que da un acceso más sencillo a las acciones principales, así como barras laterales de borde a borde e iconos de colores en la barra lateral.

Sobre las optimizaciones en rendimiento, Apple ha detallado que se han mejorado todas las plataformas para que las tareas cotidianas sean más “rápidas y fluidas”, con capacidad para iniciar las aplicaciones en iPhone e iPad hasta un 30 % más rápido. Asimismo, ha afirmado que las fotos se cargan hasta un 70 % más rápido y las transferencias de AirDrop se han acelerado hasta un 80 %.

Igualmente se han mejorado las opciones de conectividad y, ahora, cambiar entre redes de datos y WiFi es más fluido. Apple también ha subrayado que sus dispositivos gestionarán de forma más eficiente las tareas para ofrecer el máximo rendimiento, gracias a una nueva herramienta de programador de CPU.

MEJORAS EN APLICACIONES Y SERVICIOS

En cuanto a las mejoras en aplicaciones y servicios, Apple ha mejorado la búsqueda en Spotlight, Fotos y Mail, que comprende mejor el contenido para que sea más eficiente y ayudar a los usuarios a “encontrar exactamente lo que buscan”. Concretamente en la aplicación de Mail, se ha introducido un sistema de clasificación nuevo que muestra resultados más relevantes, dentro de los Resultados destacados.

La aplicación de Mapas también se ha actualizado para mostrar una experiencia más realista con Flyover, que mezcla imágenes aéreas de, por ejemplo, una ciudad con IA para mostrarlas con mayor detalle.

La aplicación de Salud, por su parte, ahora ofrece seguimiento de la perimenopausia y la menopausia dentro del Control del Ciclo. Asimismo, para el uso de los AirPods, también se ha introducido un ecualizador personalizado. En el caso de WatchOS 27, Apple ha comentado que mostrará cinco aplicaciones sugeridas por Siri AI en una nueva cuadrícula.

Este nuevo cambio se enmarca en el proyecto de renovación del asistente de Siri, que lleva meses retrasándose, y que se espera que llegue junto a la actualización del sistema operativo iOS 27. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP) / PHILIPPE LOPEZ

NUEVOS CONTROLES PARENTALES

Además de todas estas novedades, Apple también ha puesto sobre la mesa la importancia de ofrecer un uso seguro de sus dispositivos y servicios a los menores. En este sentido, ha presentado una gama de prestaciones diseñadas para ayudar a los padres a gestionar el contenido que pueden ver sus hijos, con quién pueden comunicarse y cuándo pueden acceder a las ‘apps’.

Ahora, al configurar una cuenta infantil, los padres podrán activar mecanismos de protección adaptados a la edad de sus hijos en todo el sistema. Asimismo, contarán con un Asistente de configuración, que facilitará elegir las ‘apps’ a las que tienen acceso desde el inicio, controlar las comunicaciones o requerir que soliciten su aprobación para cada nuevo contacto de sus hijos en Mensajes, FaceTime y Teléfono.

También se podrá habilitar que aparezca una notificación en pantalla cada vez que se comparta contenido explícito o violento y exigir que los niños pidan permiso para acceder a un nuevo sitio en Safari con la función ‘Soliciar navegación’.

De cara a ayudar a adquirir hábitos saludables, los nuevos sistemas operativos también permitirán que los padres configuren un tiempo total diario de uso de aplicaciones determinadas de entretenimiento, juegos y redes sociales, con la función Tiempos Limitados. Además, la función Tiempo de Uso se ha rediseñado y muestra el uso promedio del dispositivo de sus hijos y las ‘apps’ que más utilizan.

Con todo, las nuevas actualizaciones de sistema operativo iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27 estarán disponibles en beta pública el mes que viene en Apple Beta Software Program y llegarán a los usuarios oficialmente en otoño.