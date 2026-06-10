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Nuevos sistemas operativos iOS 27, macOs 27 e iPadOS 27.
Nuevos sistemas operativos iOS 27, macOs 27 e iPadOS 27.
/ APPLE
Por Agencia Europa Press

Apple ha dado a conocer las próximas iteraciones de sus sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27 y whatchOS 27, este último con el nombre de Golden Gate, que se renuevan con las funciones mejoradas de Apple Intelligence y Siri AI, además de ofrecer un ‘software’ más optimizado, nuevas funciones en sus servicios y mejoras en el diseño Liquid Glass.

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