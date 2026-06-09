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Las industrias de cuidado de la piel tradicionalmente han apuntado a las mujeres entre 30 y 40 años, pero ahora sus objetivos parecen bajar incluso a niñas que recién comienzan la pubertad.
Las industrias de cuidado de la piel tradicionalmente han apuntado a las mujeres entre 30 y 40 años, pero ahora sus objetivos parecen bajar incluso a niñas que recién comienzan la pubertad.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

"Get ready with me para ir a la casa de mi mejor, mejor amiga", dice Ellie-May con entusiasmo mirando a la cámara. La expresión en inglés get ready with me, que se traduce como “alístate conmigo”, es muy popular en los videos de moda y belleza en este tipo de redes sociales.

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