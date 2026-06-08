Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dado que muchas personas evitan responder llamadas provenientes de números desconocidos, los estafadores han comenzado a modificar sus estrategias y ahora intentan hacerse pasar por contactos legítimos. (Imagen fabricada por inteligencia artificial)
Dado que muchas personas evitan responder llamadas provenientes de números desconocidos, los estafadores han comenzado a modificar sus estrategias y ahora intentan hacerse pasar por contactos legítimos. (Imagen fabricada por inteligencia artificial)
Por Redacción EC

Imagina que tu teléfono suena. El identificador de llamadas muestra “Mamá”. Contestas y la voz suena exactamente igual a la de ella: mismo tono, misma forma de hablar. Sin embargo, quien está al otro lado de la línea no es tu madre, sino un estafador que utiliza herramientas de inteligencia artificial para imitar su voz y solicitar dinero alegando una emergencia falsa.

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