Por Redacción EC

Con el uso diario, WhatsApp suele convertirse en una de las aplicaciones que más almacenamiento consume en los teléfonos móviles. Fotografías, videos, audios, documentos y stickers se van acumulando de manera constante, especialmente en las conversaciones grupales, hasta ocupar una parte importante de la memoria del dispositivo. Esta situación puede afectar el rendimiento del celular y reducir el espacio disponible para otras aplicaciones y archivos. Por ello, realizar una limpieza periódica resulta cada vez más importante. Aunque muchos usuarios creen que WhatsApp cuenta con una papelera de reciclaje similar a la de una computadora, la aplicación no dispone de esa función. En su lugar, ofrece herramientas que permiten identificar los archivos que ocupan más espacio y administrar el almacenamiento de manera eficiente. Gracias a estas opciones, es posible eliminar el contenido que ya no resulta útil sin poner en riesgo las conversaciones. De esta forma, los usuarios pueden liberar memoria de forma sencilla, rápida y segura.