La aplicación de mensajería más utilizada del mundo continúa ampliando sus funciones más allá de los chats y las llamadas. En su más reciente versión beta para Android, Meta prueba un sistema de recordatorios de cumpleaños que notificará a los usuarios cuando uno de sus contactos esté por celebrar un año más de vida. La novedad busca convertir a WhatsApp en una herramienta más completa para la organización de la vida cotidiana.

Así funciona el nuevo recordatorio de cumpleaños de WhatsApp

Según lo adelantado por portales tecnológicos, la nueva función aparece en el código de la beta 2.26.27.3 de WhatsApp para Android, donde se detectó una sección específica dedicada a los cumpleaños. Allí se mostrará un listado ordenado cronológicamente con los próximos cumpleaños de tus contactos, a modo de panel rápido para consultar de un vistazo quién está por celebrar.

El sistema también generará notificaciones internas el día exacto del cumpleaños: la app te avisará que ese contacto está cumpliendo años y te invitará a enviarle un mensaje, una llamada o una nota de voz. En la práctica, será como cualquier aviso de WhatsApp, pero asociado a una fecha especial, sin necesidad de abrir otras aplicaciones de calendario o redes sociales.

De WhatsApp a “mini Facebook”: una sección social dentro de la app

Hasta ahora, recordar cumpleaños era terreno típico de Facebook o de agendas personales. Con esta función, WhatsApp empieza a incorporar elementos sociales que van más allá de la mensajería pura: una sección de cumpleaños que se parece mucho al panel que Facebook lleva años mostrando en su interfaz.

La apuesta de Meta es clara: convertir WhatsApp en un espacio más personal y útil para las relaciones cotidianas, concentrando en una sola app chats, llamadas, comunidades, eventos y ahora recordatorios de fechas importantes. Si el experimento funciona, el usuario podría gestionar gran parte de su vida social —incluida la agenda de cumpleaños— sin salir de WhatsApp.

Qué necesitas para que WhatsApp te avise (y qué pasa con la privacidad)

Hay un detalle clave: WhatsApp solo podrá mostrar cumpleaños de contactos que hayan registrado su fecha de nacimiento en la plataforma. Si una persona nunca completó ese dato o decidió no compartirlo, su nombre no aparecerá en la lista de próximos cumpleaños y no se generará ningún aviso cuando llegue la fecha.

Por ahora, la función está en desarrollo y no se han habilitado controles de privacidad específicos para decidir quién ve tu cumpleaños desde WhatsApp. Los expertos anticipan que, cuando se acerque el lanzamiento estable, la app deberá aclarar cómo se gestionan esos datos y ofrecer opciones para que cada usuario pueda elegir si quiere que sus contactos reciban recordatorios o no.

Disponible solo en pruebas: cuándo podrías verla en tu teléfono

La novedad está todavía en una fase temprana: fue detectada en el código de la beta para Android, pero ni siquiera los testers tienen acceso pleno a la sección de cumpleaños. Es decir, se sabe que WhatsApp trabaja en el sistema de recordatorios, pero aún no está activado de forma masiva ni hay botón visible para el público.es-us.noticias.

WhatsApp tampoco ha comunicado una fecha oficial de lanzamiento. Lo más probable, según medios especializados, es que primero se libere para un grupo reducido de usuarios en Android y, si todo funciona bien, se extienda en una actualización futura al resto de plataformas como iOS y WhatsApp Web.computerhoy.

¿Es la solución definitiva para quienes siempre olvidan los cumpleaños?

Para quienes viven pidiendo disculpas por escribir con días de retraso, este sistema puede ser un respiro: la app te recordará la fecha en el mismo lugar donde ya hablas con esa persona, lo que facilita enviar un mensaje a tiempo. Sin embargo, seguirá habiendo límites: si tus contactos no registran su cumpleaños o si tú ignoras las notificaciones, la herramienta no podrá hacer milagros.

Más allá de eso, el movimiento apunta a un cambio de fondo: los cumpleaños dejan de ser solo un dato oculto en la ficha de contacto y se convierten en un evento social visible dentro de WhatsApp. Si eres de los que siempre olvidan estas fechas, la tecnología ahora te ofrece otra ayuda; lo que queda en tus manos es decidir si quieres dejar de usar el “se me pasó” como excusa y aprovechar que tu app de mensajería también se acordará por ti.

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